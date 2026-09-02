Dos detenidos por tráfico de drogas tras operativo del OS7 en domicilio de Cartagena

Dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas durante un operativo desarrollado por funcionarios de Carabineros de San Antonio en Cartagena.

El procedimiento realizado por la Sección OS7 se realizó en cumplimiento de una orden de entrada y registro a un domicilio, donde los efectivos policiales concretaron la detención de dos personas, de 64 y 66 años, respectivamente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, ambos detenidos mantienen antecedentes penales y son reincidentes en este tipo de delitos.

Durante el registro del inmueble, los funcionarios incautaron 28 bolsas que contenían clorhidrato de cocaína, además de una bolsa con pasta base de cocaína.

A lo anterior se sumaron dos ampollas de lidocaína, dinero en efectivo y otras especies que estarían asociadas a la actividad ilícita investigada.

Tras ser puestos a disposición de la justicia y realizado el respectivo control de detención, ambos imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

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