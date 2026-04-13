Dos detenidos por robo en cabañas de Maitencillo: especies sustraídas fueron recuperadas

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el delito de robo en lugar habitado ocurrido en el sector de Maitencillo, comuna de Puchuncaví.

De acuerdo con información entregada por Carabineros del retén local, el procedimiento se originó tras un comunicado de la Central de Comunicaciones (Cenco), que alertó sobre un robo en unas cabañas ubicadas en avenida del Mar.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró un vehículo estacionado con diversas especies en su interior, presumiblemente sustraídas desde los inmuebles afectados, procediendo a la detención de uno de los sujetos.

En tanto, un segundo individuo intentó darse a la fuga en dirección al balneario, siendo posteriormente alcanzado por un funcionario municipal que colaboró en el procedimiento llevado a cabo en la comuna.

Carabineros confirmó que se logró recuperar la totalidad de las especies robadas, mientras ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención.

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