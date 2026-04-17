Dos detenidos en El Tabo tras allanamiento por tráfico de drogas y tenencia de armas

Dos hombres fueron detenidos en la comuna de El Tabo durante un procedimiento encabezado por Carabineros en el sector Piedra del Elefante, en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

El operativo se concretó tras una orden de entrada y registro a un inmueble, diligencia desarrollada por personal de la Sección OS7 San Antonio con apoyo del GOPE de Valparaíso. En el lugar, los efectivos policiales encontraron una pistola con encargo vigente por robo desde el año 2023, además de un arma a fogueo con municiones.

Junto con ello, se incautaron 497 envoltorios de pasta base de cocaína y 14 de marihuana, además de dinero en efectivo y diversas especies asociadas a la comercialización de drogas.

Los detenidos, de 23 y 34 años y con antecedentes penales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas.

PURANOTICIA