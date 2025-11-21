Dos detenidos deja ronda policial-municipal en Concón: uno por no tener licencia profesional y otro por el delito de receptación

Constantes han sido las rondas de fiscalización que realiza Carabineros con el Municipio de Concón, a través de su Dirección de Seguridad Pública, con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad y prevenir el delito en la comuna.

Bajo este contexto, se llevó a cabo un operativo «Ronda Impacto», instancia donde las dos instituciones lograron de manera conjunta la detención de dos personas, además de cursar 20 multas y llevar a cabo un total de 110 controles.

Desglosando las cifras del procedimiento, las infracciones corresponden a 14 por Ley de Tránsito y 6 por la Ley de Alcoholes; mientras que en las fiscalizaciones, 30 fueron de identidad a transeúntes y las 80 restantes fueron controles vehiculares.

El capitán Danilo Muñóz, de la 4ª Comisaría de Carabineros de Concón, los dos detenidos fueron “una persona por conducir un vehículo que requería licencia profesional, sin portar este documento; y otra por receptación, a raíz de diligencias de la SIP, que recuperó un celular robado en la locomoción colectiva, en el tramo Viña-Concón".

El oficial también destacó que estos servicios "obedecen a materia de prevención y fiscalización, privilegiando los sectores más concurridos, en atención a la previa de la temporada estival, donde mantenemos un alto flujo de personas en la comuna. Como siempre, este trabajo colaborativo de control se mantiene durante el tiempo".

Por su parte, el alcalde Freddy Ramírez valoró el trabajo de los equipos municipales y carabineros, afirmando que “esta labor conjunta aporta a hacer de Concón una comuna que se prepara permanentemente. Ahora se nos viene el verano y el flujo de personas aumenta, por lo que es necesario insistir y multiplicar los puntos de fiscalización, porque es la única forma de obtener resultados concretos, y para eso seguiremos otorgando apoyo a la policía uniformada”.

Durante los meses de noviembre y diciembre, la comuna no solo aumenta el flujo de personas, sino que también impulsa distintas actividades en el rubro turístico, por lo que prevenir el delito y aumentar la seguridad se vuelve una tarea fundamental.

