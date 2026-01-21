Dos detenidos deja operativo contra la instalación de rucos y el comercio ambulante en Papudo: productos fueron destruidos

Dos personas fueron detenidas en el marco de un operativo policial-municipal desplegado en diversos sectores de la comuna de Papudo.

En el procedimiento, además, se retiraron rucos instalados de manera irregular y se cursaron multas contra el comercio ambulante no autorizado.

Los puntos intervenidos fueron elegidos a raíz de una serie de denuncias recibidas, las cuales se asociaban a desórdenes y uso indebido del espacio público.

Así es como el personal desarmó rucos, en coordinación con los equipos de fiscalización, sumado a la confiscación y destrucción de productos vendidos irregularmente.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que "este tipo de operativos responde a situaciones concretas que afectan la tranquilidad de vecinos y turistas".

En ese sentido, aseguró que "seguiremos actuando en coordinación con Carabineros las veces que sea necesario, siempre resguardando el orden y la seguridad".

Finalmente, el director municipal de Seguridad Pública de Papudo, Jorge Arcos, subrayó sobre el procedimiento que "el objetivo es prevenir conflictos, recuperar espacios que son de todos y dar cumplimiento a las ordenanzas locales".

PURANOTICIA