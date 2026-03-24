Dos detenidas tras incautación de droga en fiscalización en la Ruta 5 Norte en Nogales

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes 24 en Nogales permitió la incautación de droga y la detención de dos mujeres en la ruta 5 Norte.

El operativo fue desarrollado por Carabineros del OS7 Valparaíso, junto a personal de la Tenencia Carreteras de Hijuelas, en el marco de un control preventivo vehicular.

El hecho se registró a la altura de la ruta 5 Norte, donde fiscalizaciones selectivas permitieron detectar la presencia de sustancias ilícitas al interior de un vehículo.

Fue en ese contexto que la can detectora de drogas “Ginger”, perteneciente a la Sección Antidrogas, alertó sobre un bolso en el que se ocultaba la droga.

Tras la revisión, se logró incautar un total de 2 kilos 250 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban las imputadas, de 27 y 29 años de edad.

Ambas mujeres fueron detenidas en el lugar y, por instrucción del Ministerio Público, pasarán a su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA