Dos detenidas tras incautación de droga en fiscalización en la Ruta 5 Norte en Nogales

El procedimiento fue realizado por Carabineros del OS7 Valparaíso junto a la Tenencia Carreteras de Hijuelas en un control preventivo durante la madrugada de este martes 24.
Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes 24 en Nogales permitió la incautación de droga y la detención de dos mujeres en la ruta 5 Norte.
El operativo fue desarrollado por Carabineros del OS7 Valparaíso, junto a personal de la Tenencia Carreteras de Hijuelas, en el marco de un control preventivo vehicular.
El hecho se registró a la altura de la ruta 5 Norte, donde fiscalizaciones selectivas permitieron detectar la presencia de sustancias ilícitas al interior de un vehículo.
Fue en ese contexto que la can detectora de drogas “Ginger”, perteneciente a la Sección Antidrogas, alertó sobre un bolso en el que se ocultaba la droga.
Tras la revisión, se logró incautar un total de 2 kilos 250 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban las imputadas, de 27 y 29 años de edad.
Ambas mujeres fueron detenidas en el lugar y, por instrucción del Ministerio Público, pasarán a su respectiva audiencia de control de detención.
PURANOTICIA