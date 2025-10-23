Dos delincuentes fueron sorprendidos robando en autos estacionados en Concón: mantenían ropa robada y un inhibidor de señal

Servicios preventivos de funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón permitieron detener en flagrancia a dos individuos que habían cometido robos al interior de automóviles estacionados en centros comerciales, además de portar un sistema inhibidor de señal.

Personal de la policía uniformada efectuaba patrullajes preventivos y focalizados en los distintos centros comerciales y estacionamientos de supermercados de Concón, con el objetivo de prevenir y evitar delitos que afeten al parque vehicular.

En este contexto, se percatan de la presencia de dos sujetos, quienes salían de un vehículo y abordaban un segundo con prendas de vestir en su poder. A raíz de esto, se inicia un seguimiento a distancia y se logra una fiscalización a metros del lugar.

En esta fiscalización, los carabineros se percatan que mantenían diferentes prendas de vestir, las que no pudieron justificar, ya que habían sustraídas del vehículo desde el cual fueron observados saliendo. De igual forma, mantenían un sistema utilizado generalmente para inhibir la señal de los controles remotos de la alarma o los cierres centralizados de los vehículos, además de otras especies usadas para cometer delitos.

El capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la 4ª Comisaría de Concón, explicó que "ambos detenidos son adultos, chilenos, con antecedentes por distintos delitos, sin orden de detención vigente y quedaron a disposición del tribunal correspondiente", agregando que "estos servicios preventivos obedecen a un análisis delictual y a una focalización delictual diaria, donde mantenemos personal de uniforme y de civil efectuando este tipo de fiscalizaciones en resguardo de la comunidad".

PURANOTICIA