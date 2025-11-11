Dos delincuentes fueron detenidos tras robo frustrado en la plaza Victoria de Valparaíso

Gracias al trabajo conjunto entre Carabineros y personal municipal, en el marco del convenio OS-14 de las Patrullas Mixtas, dos personas fueron detenidas, además un arma adaptada para el disparo fue incautada, tras un procedimiento registrado durante horas de la madrugada de este martes 11 en el plan de Valparaíso.

Todo comenzó cuando la Central de Comunicaciones (Cenco) alertó a Carabineros sobre un grupo de individuos sospechosos en la tradicional plaza Victoria, específicamente en calle Edwards esquina Independencia.

Al llamado acudió personal policial, que detectó a dos sujetos que huyeron, quedando en el lugar una persona, la cual indica que le habrían intentado robar su celular.

Los uniformados fueron tras los acusados, alcanzando al primero de ellos en calle Independencia; mientras que el segundo fue capturado por una funcionaria policial de la Patrulla Mixta, que además encontró el arma que portaba uno de ellos, y que fue arrojada a un basurero.

Cabe hacer presente que ambos detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, pasarán este miércoles a su audiencia de control de detención.

PURANOTICIA