Dos delincuentes fueron detenidos tras robar un domicilio en Reñaca: Carabineros recuperó las especies avaluadas en $5 millones

Carabineros del servicio "Plan Verano Seguro 2026" de la Tenencia Reñaca, detuvieron a dos personas por el delito de robo en lugar habitado, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que se activara la alarma del domicilio afectado.

Los funcionarios recuperaron las especies avaluadas en $5 millones, mientras que los imputados pasarán a control de detención.

La institución informó que "el día de hoy, 6 de febrero, personal de la Tenencia Reñaca concurren a verificar procedimiento de una alarma activada de un domicilio".

"Una vez en el lugar, se percatan que dos sujetos huían de infantería, dándoles alcance", complementaron.

Los delincuentes "mantenían en el interior de su mochila las especies sustraídas desde el domicilio, procediendo a su detención, recuperando las especies y siendo entregadas a su propietario".

Cabe señalar que ambos aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

