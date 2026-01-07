Dos delincuentes fueron detenidos en Lampa tras robar automóviles en Cachagua

Dos personas fueron detenidas y tres automóviles recuperados tras un exitoso procedimiento adoptado por funcionarios de Carabineros de La Calera y que se extendió hasta la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

A las 03:10 horas, el personal policial fue alertado del seguimiento a tres vehículos que se desplazaban por la ruta 5 Norte en dirección al sur, de los cuales dos habían sido sustraídos recientemente desde una casa en la localidad de Cachagua, Zapallar.

En cuanto al tercer vehículo, se informó que éste mantenía encargo vigente por el delito de robo desde el día 5 de enero pasado.

En razón de lo anterior, Carabineros, con el apoyo de personal policial de unidades cercanas, iniciaron un seguimiento a distancia, arrojando resultados positivos en la comuna de Lampa, donde fue recuperado uno de los autos robados en Zapallar.

Junto a la recuperación del vehículo, se detuvo a dos individuos.

Con posterioridad, se informó que en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 54, en dirección al sur, se encontró abandonado un segundo automóvil con encargo vigente desde Pudahuel, el que fue recuperado por personal de La Calera.

El tercer vehículo, en tanto, también fue recuperado luego de ser abandonado en el sector de Chicureo, comuna de Colina, en la región Metropolitana.

Cabe hacer presente que los imputados, ambos mayores de edad y con antecedentes policiales, pasarán a control de detención por los delitos cometidos.

