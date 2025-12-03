Click acá para ir directamente al contenido
Equipos de emergencia se trasladaron hasta el pasaje Iquique de la población Los Naranjos, desde donde combatieron las feroces llamas que consumían los domicilios.

Dos casas se vieron seriamente afectadas por incendio en una población de Hijuelas
Miércoles 3 de diciembre de 2025 11:53
Dos viviendas se vieron afectadas por un incendio estructural de proporciones registrado en la población Los Naranjos de la comuna de Hijuelas.

Equipos de emergencia se trasladaron hasta el pasaje Iquique, desde donde combatieron las feroces llamas que consumían los domicilios.

Producto de lo anterior, dos personas resultaron descompensadas producto de una crisis de ansiedad, siendo asistidas por personal de salud que llegó al lugar.

Para facilitar las labores de los voluntarios de Bomberos, Chilquinta procedió a cortar el suministro eléctrico en todo este sector de la comuna.

Desde la Municipalidad de Hijuelas indicaron que trabajaron funcionarios de salud, del Departamento Social, la Unidad Veterinaria, Seguridad Pública y Gestión de Riesgos.

