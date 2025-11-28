Dos casas de material ligero fueron consumidas por incendio en toma de San Antonio

Dos viviendas resultaron completamente consumidas por un incendio que afectó a un sector de la toma Villa El Bosque, ubicada en el cerro Bellavista de San Antonio.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña, quienes trabajaron para evitar la propagación del fuego.

Por causas que se investigan, las llamas comenzaron en una casa de material ligero y rápidamente se propagaron a otra, dejando a ambas totalmente quemadas.

Trabajaron en la contención de la emergencia voluntarios de Bomberos, personal de Carabineros y funcionarios de Seguridad Pública del Municipio de San Antonio.

