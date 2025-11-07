Dos candidatos y un gobernador: el doble estándar de Rodrigo Mundaca para la Elección Senatorial en la región de Valparaíso

A tan solo nueve días de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, los distintos candidatos a La Moneda y al Congreso han intensificado sus despliegues territoriales con miras a la recta final de la campaña. Visitas a diversas ciudades, recorridos por ferias y actos masivos han marcado la pauta de los últimos días, con Valparaíso y Viña del Mar como escenarios principales de las actividades políticas.

En paralelo, también se ha evidenciado un aumento en las manifestaciones públicas de apoyo hacia las distintas candidaturas, provenientes no solo del mundo político, sino también de figuras del arte, el espectáculo y el deporte, quienes han buscado influir en un electorado que aún no define completamente su voto.

En este contexto, ha llamado particularmente la atención la postura asumida por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien durante los últimos días ha protagonizado actividades públicas y apariciones en videos de redes sociales junto a dos aspirantes al Senado por la región: Karol Cariola, representante del Partido Comunista (PC), y Diego Ibáñez, candidato del Frente Amplio (FA).

La situación ha generado diversas interpretaciones, pues repite el tono de indefinición que caracterizó al gobernador en las Primarias oficialistas, cuando evitó expresar abiertamente su respaldo hacia una carta en particular. Ahora, de cara a la Elección Senatorial, su doble exposición junto a Cariola e Ibáñez vuelve a abrir interrogantes sobre sus reales apoyos políticos y el rol que busca jugar en el panorama regional.

"Me encuentro en el cerro Barón, un cerro emblemático, y estoy junto a mi amiga Karol Cariola, con quien me une un propósito común con ella: seguir descentralizando la región de Valparaíso, porque la descentralización le cambia la vida a las personas", decía Mundaca en un video publicado por la candidata del PC.

Luego, la máxima autoridad regional indicó en el mismo registro que "yo, este 16 de noviembre, te invito a votar por ella, porque será una senadora que va a defender la descentralización y la región de Valparaíso. Karol Cariola, gran senadora".

Pero tan sólo días antes, Mundaca ya había grabado un video prácticamente igual con Diego Ibáñez, del Frente Amplio: "Estoy acá en Valparaíso caminando junto a mi amigo Diego Ibáñez, con quien me une el propósito de seguir descentralizando el país y que exista justicia territorial en la región de Valparaíso".

Junto a ello, e igual que con Cariola, el Gobernador indicó que "tenemos un compromiso, tenemos una obligación: el 16 de noviembre, Diego Ibáñez, senador".

También se suma lo consignado por Aconcagua News este jueves, publicando que Mundaca expresó tajante que "mi candidato al Senado en la región es Diego Ibáñez”.

Con el objetivo de aclarar su postura frente al proceso electoral del 16 de noviembre, Puranoticia.cl se acercó hasta la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), lugar donde la autoridad tenía una pauta agendada. Sin embargo, ante las consultas por la Elección Senatorial, declinó entregar declaraciones.

Cabe hacer presente que el parlamentario frenteamplista agradeció el respaldo del Gobernador, indicando que su candidatura busca representar “la fuerza de las comunidades y de las personas que mueven esta región todos los días”.

Además, en el video en el que comparte con Mundaca sostuvo que "con Rodrigo vivimos acá en la región de Valparaíso y sabemos lo importante que es aprobar el royalty portuario, la ley de incendios y defender la descentralización, para que las decisiones que le importan a la región se tomen aquí y no en Santiago".

Por su parte, la diputada Karol Cariola comentó a Puranoticia.cl sobre estos apoyos de Mundaca que "yo estoy muy agradecida del apoyo que nos ha dado algo el Gobernador Regional. Él tiene una responsabilidad con la región, y por supuesto que cuando él toma posición por candidaturas al Senado por la región de Valparaíso, lo hace pensando en el bienestar de nuestra región".

"Por quién va a votar él, bueno... el voto es secreto y cada uno sabe por quién vota en la urna, pero lo importante es que nos ha entregado el apoyo a candidaturas de la lista C, a candidaturas de nuestro pacto, y yo estoy muy agradecida del apoyo que me ha entregado, del llamado que hizo a votar por nuestra candidatura parlamentaria al Senado. Nos grabó un video que va a salir en nuestra franja, así que estoy muy contenta y agradecida del apoyo que el gobernador Mundaca nos ha dado", sentenció.

Esta ambigua postura del gobernador Rodrigo Mundaca en la recta final de la campaña senatorial deja abierta la interrogante sobre su real alineamiento político dentro del oficialismo, especialmente considerando su peso simbólico en la región de Valparaíso. Mientras sus gestos públicos hacia Karol Cariola y Diego Ibáñez generan interpretaciones cruzadas, su silencio frente a las consultas periodísticas refuerza la percepción de indefinición que ha marcado su rol en procesos electorales anteriores.

PURANOTICIA