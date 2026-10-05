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Dos camionetas protagonizaron colisión frontal de alta energía en el Camino Internacional en Viña del Mar

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La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21, 102 y 63 a la emergencia que se registró la noche de este lunes.

Dos camionetas protagonizaron colisión frontal de alta energía en el Camino Internacional en Viña del Mar
Lunes 5 de octubre de 2026 21:29
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Una colisión de alta energía se registró la noche de este lunes en el Camino Internacional en la comuna de Viña del Mar.

Dos camionetas chocaron de manera frontal en la ruta 64, a la altura del túnel Los Gemelos en dirección a Placilla.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21, 102 y 63.

Debido a la lluvia que está cayendo en Viña del Mar y alrededores, se hizo un llamado a conductir con precaución.

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