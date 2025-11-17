Dos camiones quemados deja incendio en la caletera de la ruta 60CH de Quillota

Dos camiones quemados fue el saldo que dejó un incendio registrado en la caletera de servicios número 8, a la altura del kilómetro 12 de la ruta 60CH, en Quillota.

Por causas que tendrán que ser investigadas, se generó una emergencia en este punto de la comuna, afectando a las máquinas que permanecían estacionadas en el lugar.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quillota y de La Cruz trabajaron en el combate de la emergencia, de la que no se reportan personas heridas o lesionadas.

Como era de esperarse, el incendio originó una densa y larga columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona a pesar de la oscuridad de la noche.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marco Velásquez, explicó que "la central de alarmas y comunicaciones despachó una unidad a caletera número 8 producto de un incendio de dos vehículos mayores, principalmente de camiones".

En cuanto a la causa y el origen de este siniestro, el oficial de Bomberos indicó que "está siendo investigado por nuestro departamento junto a Carabineros de Quillota, para así remitir los informes correspondientes al Ministerio Público de nuestra ciudad".

"Se está trabajando lo que es la investigación y no se reportan personas lesionadas ni bomberos lesionados", cerró el comandante Velásquez.

