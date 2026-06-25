Dos bomberos del equipo USAR de Valparaíso viajarán a Venezuela a apoyar las labores de emergencia tras fuertes terremotos

Tras los recientes terremotos que afectaron a Venezuela, los integrantes del equipo acreditado USAR Bomberos Valparaíso, Víctor Ogas y Rodrigo Rumazo -ambos enfermeros- viajarán rumbo a dicho país en el contexto de la movilización del equipo USAR Bomberos de Chile que se ha activado como apoyo a las labores de respuesta internacional.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos por el potente sismo doble es de 188, mientras que la de heridos es de 1.500 personas.

Los equipos USAR corresponden a grupos especializados en búsqueda y rescate urbano, preparados para responder ante emergencias de gran magnitud como terremotos y colapsos estructurales, bajo estándares internacionales que permiten su despliegue tanto en Chile como en el extranjero.

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso declaró sentirse "orgullosos de que miembros de nuestra institución formen parte de esta importante misión humanitaria, poniendo sus conocimientos y vocación de servicio al apoyo de quienes hoy más lo necesitan".

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