Dos adultos mayores fueron rescatados tras derrumbe de muro con peligro de caída de cornisa en Valparaíso
Jueves 7 de agosto de 2025 22:07
Dos adultos mayores fueron rescatados ante el riesgo de la caída de una cornisa sobre su domicilio, en la comuna de Valparaíso.

Este hecho se produjo en la Avenida Francia con Colón, donde un muro se derrumbo al interior y exterior de la vivienda.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto llegaron hasta el lugar, a un costado del servicentro Copec y escala Garibaldi que lleva al cerro La Cruz.

Las personas no resularon lesionadas por la emergencia, sin embargo, el tránsito se encuentra suspendido y se recomienda precaución. 

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

