Dos adolescentes murieron ahogados tras ser arrastrados por la corriente del río Rapel en Santo Domingo

Dos adolescentes perdieron la vida tras ser arrastrados por la fuerte corriente del río Rapel, en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

Junto a otras tres personas, las víctimas de 15 y 16 años llegaron al sector Horizonte del Mar en San Enrique y luego cruzaron el cauce del río Rapel de norte a sur, hacia Licancheu en la región de O'Higgins, pero cuando intentaron volver, el torrente subió.

Tres de ellos lograron salir por sus propios medios del agua, pero los otros dos fueron arrastrados.

Personal de la Brigada de Homicidios San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al lugar y tras el reconocimiento externo policial realizado por los funcionarios, no se encontraron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas, siendo la causa probable de muerte de los adolescentes una asfixia por sumersión.

Sobre este hecho se refirió el comisario Mauricio Poblete Zúñiga, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios San Antonio de la PDI, quien señaló que "el día de ayer (jueves) en horas de la tarde, personal de turno de esta brigada especializada concurrió hasta el sector del lago Horizonte del Mar, en la comuna de Santo Domingo, debido al hallazgo de dos cadáveres de sexo masculino al interior del río Rappel".

Añadió que "al reconocimiento externo policial realizado por los funcionarios especializados en el área, no se encontraron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas, siendo la causa probable de muerte de estos menores de edad una asfixia por sumersión.

Finalmente, indicó que "al lugar concurrió personal del Servicio Médico Legal para levantar los cuerpos y realizar la autopsia correspondiente".

