Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos por porte de armas tras denuncia por intimidación a transeúntes en La Calera

Dos adolescentes, de 17 y 14 años, fueron detenidos en La Calera luego de un procedimiento realizado por personal del Departamento de Seguridad Pública municipal, tras una alerta por individuos que estarían intimidando a transeúntes.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la unidad municipal, el operativo se desarrolló en la intersección de las calles Iriarte con Aldunate, hasta donde concurrieron funcionarios de la casa edilicia calerana tras recibir el aviso.

Durante el procedimiento fueron detenidos dos menores de edad. Al adolescente de 17 años se le encontró un elemento tipo revólver, mientras que al joven de 14 años se le incautó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja.

Cabe hacer presente que los antecedentes relacionados con el procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las diligencias correspondientes y la situación procesal de los adolescentes.

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