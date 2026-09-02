Dos accidentes complicaron el tránsito en ruta Las Palmas y generaron alta congestión en Viña del Mar en dirección a Placilla de Peñuelas

Dos accidentes de tránsito registrados durante la mañana generaron complicaciones para quienes se desplazan por la ruta Las Palmas, en la parte alta de Viña del Mar.

El primer siniestro ocurrió cerca de las 8:20 horas, cuando se produjo una colisión entre un vehículo menor y una motocicleta en Las Palmas con la variante Agua Santa.

Posteriormente, se registró un segundo accidente en la misma arteria viñamarina, esta vez a la altura del sector conocido como "Barco de Papel", donde se produjo una colisión que involucró a dos vehículos menores.

A raíz de esta sucesión de accidentes, Transporte Informa realizó un llamado a conducir con precaución y reportó un siniestro vial a la altura del puente 7 Hermanas, en la parte alta de Viña del Mar.

De acuerdo con el reporte, el incidente mantuvo una restricción de pista en dirección a Placilla, situación que provocó importantes dificultades para la circulación vehicular.

Asimismo, Transporte Informa reportó "congestión alta desde el túnel Los Gemelos", recomendando a los conductores utilizar Agua Santa como vía alternativa para evitar la zona afectada.

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