"¿Dónde está el dinero?": Alcaldesa de Quilpué reclama falta de transparencia en la distribución del fondo para la reconstrucción

El lunes 7 de julio, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, llegó hasta la Cámara de Diputados para exponer ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio, sobre la alarmante falta de ejecución de los $800 mil millones destinados en el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) aprobados por el Congreso Nacional para estos efectos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

En la instancia legislativa, la jefa comunal –acompañada de su equipo directivo del Municipio de la Ciudad del Sol– explicó que de los 800 mil millones de pesos aprobados, $50 mil millones fueron otorgados para 2024, de los cuales se ejecutaron entre $2 mil millones y $3 mil millones, es decir un 5%. En tanto, para este 2025 el FET otorga $281 mil millones para la reconstrucción, de los que se han ejecutado entre 2% a 3%.

Si bien, este fue uno de los temas centrales abordados por la alcaldesa Corti en conversación con Puranoticia.cl, también dio a conocer un nuevo factor de preocupación: desconoce el desglose exacto de dinero que le corresponde a su comuna.

"No lo sé porque al Ministro de Hacienda le he pedido este desglose de cómo está repartido en el erario nacional la temática de los 800 mil para Quilpué y él me dijo que hay $281 mil millones para este 2025. ¿Pero dónde están?, le pregunto, y me dice que una gran cantidad están en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y cuando voy al Minvu, me dicen que sólo tienen una parte y el resto no lo tienen".

Así es como la Alcaldesa de la Ciudad del Sol se pregunta: "¿Entonces dónde está el dinero? Eso quisiera saber frente a la comunidad porque la gente me pregunta dónde está el dinero y yo tengo que tener una respuesta oficial como una mujer que fue electa democráticamente frente a la comunidad y yo quiero saber eso".

CRÍTICA A BORIC Y ELIZALDE

Corti, de las filas de Renovación Nacional (RN), también criticó duramente la ausencia de ministros a las comisiones inverstigadoras como a la que asistió el lunes recién pasado: "Me parece increíble que en las comisiones que se cita por parte de los parlamentarios, los ministros simplemente no asistan, diciendo que no pueden y se excusan. En ese sentido, quiero sacarme el sombrero ante la subsecretria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, que ha asistido a todas las comisiones".

Consultada respecto a si se refería al ministro de Vivienda, Carlos Montes, expresó que "no me refiero a él, con quien he tenido avances últimamente. Me refiero a la cabeza. Si esto tiene un Presidente de la República, ¿o es que ya renunciamos a la Presidencia? Esto tiene un Ministro de Interior, ¿o ya renunciamos a Interior? Esto tiene una coordinación desde la cabeza y esta es del Presidente y de Interior".

Asimismo, la jefa comunal quilpueína sostuvo sobre el ministro Montes que "fue el único que logró escucharme cuando le he dicho 'Ley General de Urbanismo' o que agilicemos esto o lo otro. Ese fue Carlos Montes porque él viene de un ala de esa típica política donde sí es necesario escuchar, aunque no estés en su línea. Yo he dicho que aquí hay soberbia por todos los lados y eso no lleva a ningún lado. Aquí ha habido soberbia estos cuatro años y me queda claro con la noticia del tren porque con toda soltura dice que el tren va, pero ahora dice que se lo deja al nuevo Gobierno".

FONDO DE EMERGENCIA

Respecto a la falta de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la alcaldesa Corti planteó que "nos tiene profundamente impactados", agregando que "no ha funcionado ni para las familias damnificadas ni para temas como salud mental, y eso es algo en lo que estamos trabajando para obtener los recursos, a través de organizaciones en salud mental, porque hoy no resiste la salud mental de los damnificados la impotencia con la que miran esta falta de acción de parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric".

Respecto a cómo se acelera la ejecución de los dineros, recordando que son $281 mil millones los contemplados para este años, expresó que "tengo proyectadas cuatro alternativas en áreas de salud mental, que están presentadas específicamente por fundaciones u organizaciones civiles de larga trayectoria, así que estaríamos recuperando parte de la salud mental con estos programas que no son tan caros. Yo apuraría eso y también la instalación de infraestructura en el entorno de la desolación de la reconstrucción: de salud y deporte, porque eso colaborará y se puede iniciar ya".

También planteó que "nosotros esperamos que cuando se produzca el cambio de Gobierno (marzo de 2026) tengamos la capacidad de poder ir y plantear las ideas que no nos han escuchado ni el Presidente de la República ni el Ministro del Interior. Nosotros pensamos que ellos van a entender esta lógica con gente que ha estado en reconstrucciones. Por lo menos, necesitamos un año más de plazo para ejecutar el FET, por lo menos hasta 2027, para que esos millones lleguen donde tienen que llegar porque eso fue aprobado por el Congreso y hay que respetarlo también".

Por último, la Alcaldesa de Quilpué subrayó que "de los $50 mil millones que iniciaron el proceso de FET el 2024, se ejecutaron cero pesos. Pero, además, cuando empezaron a ejecutar y se dieron cuenta que entregaron al FET y a distintas temáticas para lograr la ejecución presupuestaria, lograron obtener un 1% si es que... pero lo que hicieron fue un ajuste presupuestario para demostrar que llegaron al 81%. ¿Entonces hasta cuándo le mentimos a las personas en su cara? Ya no es la gente ignorante que no lee o no se informa. No somos autoridades que no vamos a ir en pos de los recursos. Hoy somos representantes calificados de la democracia y de la República para hacer que este FET se ocupe en lo que por prioridad fue votado".

PURANOTICIA