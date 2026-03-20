Doble accidente en el Troncal Urbano de Viña: Camioneta chocó contra un poste y un automóvil particular colisionó con microbús

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso reportó que dos siniestros viales se registraron la tarde de este viernes en el Troncal Urbano, en la comuna de Viña del Mar.

Uno de ellos involucró a una camioneta que colisionó con un poste a la altura del Canal Beagle, en dirección a Quilpué.

El segundo hecho se trató del choque de un automóvil color blanco con un microbús en el mismo sector antes mencionado, pero en dirección a la avenida Uno Norte de la Ciudad Jardín.

Debido a las emergencias, se mantiene restricción de pista derecha en dirección a Quilpué y restricción de pista izquierda en dirección al centro de Viña del Mar.

Finalmente, TransporteInforma región de Valparaíso hizo un llamado a "transitar con precaución" ya que se registra alta congestión vehicular.

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