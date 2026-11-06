División entre camioneros ante alza de combustibles: Fuerza del Norte llama a paro nacional, pero la CNTC descarta movilizarse

Un nuevo foco de tensión se abrió en el transporte de carga luego de que la Confederación Fuerza del Norte anunciara una paralización nacional a partir del martes 10 de noviembre, atribuyendo la convocatoria al complejo escenario económico que enfrentan pequeños y medianos transportistas, quienes aseguran que el incremento de sus gastos está poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades.

La movilización busca reunir a distintos sectores vinculados al transporte y no limitarse exclusivamente a los camioneros. La invitación considera a dueños y conductores de camiones, operadores de camas bajas, trabajadores subcontratados, buses interurbanos y agrupaciones de motociclistas, entre otros.

Desde Fuerza del Norte sostuvieron que la acción responde a una decisión de sus bases y marcaron distancia de las dirigencias tradicionales. En ese contexto, señalaron que referentes gremiales como Sergio Pérez y Juan Araya no representan sus demandas ni los intereses de las pequeñas y medianas empresas del transporte.

DEMANDAS Y BLOQUEO DE RUTAS

El principal reclamo de quienes convocan a la movilización apunta al encarecimiento de los costos para mantener los vehículos en funcionamiento. Los transportistas acusan que las sucesivas alzas en el precio del diésel han reducido sus márgenes de operación, mientras que las empresas generadoras de carga no estarían ajustando los valores de los fletes de acuerdo con el incremento efectivo de los gastos de traslado.

Entre las medidas que exige la agrupación figuran la restitución de los mecanismos del Mepco, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y cambios a los contratos de las autopistas, particularmente con el cobro de TAG y peajes.

El plan anunciado por Fuerza del Norte contempla interrupciones en puntos estratégicos de distintas carreteras de nuestro país. Por ejemplo, en la región Metropolitana, los organizadores anticiparon la instalación de al menos cuatro puntos de corte, mientras que también proyectan acciones en rutas de las zonas norte y sur del país.

La organización de transportistas también defendió el carácter de la protesta y sostuvo que su objetivo es proteger la actividad de los pequeños transportistas y sus familias. Además, emplazó a las autoridades de Gobierno a abrir instancias formales de conversación que permitan abordar sus exigencias y alcanzar respuestas concretas.

DIFERENCIAS ENTRE GREMIOS

Sin embargo, la convocatoria anunciada por Fuerza del Norte no representa una decisión compartida por todas las organizaciones del sector. La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) aclaró que no ha llamado a una movilización ni a una paralización para el lunes 9 de noviembre, desmarcándose de cualquier convocatoria que se haya difundido utilizando el nombre del gremio.

La CNTC también manifestó preocupación por el impacto que tiene el precio de los combustibles en los costos del transporte y recordó que desde marzo trabaja en propuestas para que las tarifas de los fletes reflejen las variaciones de esos gastos.

Entre sus iniciativas se encuentra un proyecto de ley de pesaje que busca responsabilizar al propietario de la carga por el peso transportado, en lugar de traspasar esa obligación a los dueños o conductores de los camiones.

A ello se suma una propuesta legislativa para establecer la aplicación obligatoria del Índice de Costos del Transporte (ICD) en las tarifas. El planteamiento también contempla que, una vez superadas las dos horas de espera, el mandante deba pagar por el tiempo adicional que los transportistas permanezcan detenidos.

De esta manera, mientras la Confederación Fuerza del Norte prepara una paralización nacional para el 10 de noviembre, la del Transporte de Carga de Chile apuesta por impulsar cambios normativos y mecanismos de reajuste para enfrentar el alza de los costos, descartando sumarse a una convocatoria de movilización que, vale recordar, ya iniciaron hace ocho días los camioneros independientes de San Antonio.

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