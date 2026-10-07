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División de Organizaciones Sociales desplegó Escuela de Formación Social en Viña del Mar para fortalecer liderazgo de dirigentes vecinales

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La directora nacional de la DOS, Katerine Montealegre, encabezó la actividad en Reñaca Alto tras una jornada territorial junto a la seremi de Gobierno, Rosario Pérez.

División de Organizaciones Sociales desplegó Escuela de Formación Social en Viña del Mar para fortalecer liderazgo de dirigentes vecinales
Miércoles 7 de octubre de 2026 23:57
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La directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre, visitó la región de Valparaíso para compartir con dirigentes sociales, escuchar sus principales necesidades y entregar herramientas a través de la Escuela de Formación Social para fortalecer la labor en sus barrios.

Junto a la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, la directora Montealegre se refirió al despliegue territorial, informando a la ciudadanía, escuchando y recogiendo las opiniones de los vecinos. Además, dieron a conocer las principales acciones que impulsa la División de Organizaciones Sociales a nivel nacional.

La gira de la autoridad nacional finalizó en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, donde la directora encabezó una nueva Escuela de Formación Social: “Liderazgo Comunitario”, en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, instancia donde se compartieron herramientas y conocimientos con vecinos y dirigentes sociales.

Estamos muy contentos de estar acá en Viña del Mar escuchando y recogiendo las opiniones de los dirigentes sociales, en terreno y llevarlo a la toma de decisiones. Desde el 11 de marzo, nuestro trabajo ha sido recorrer Chile entregando con facilidad las políticas públicas, acercando el Estado y comunicar lo que está haciendo nuestro Gobierno”, indicó la autoridad antes de regresar a la región Metropolitana.

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