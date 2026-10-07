División de Organizaciones Sociales desplegó Escuela de Formación Social en Viña del Mar para fortalecer liderazgo de dirigentes vecinales

La directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre, visitó la región de Valparaíso para compartir con dirigentes sociales, escuchar sus principales necesidades y entregar herramientas a través de la Escuela de Formación Social para fortalecer la labor en sus barrios.

Junto a la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, la directora Montealegre se refirió al despliegue territorial, informando a la ciudadanía, escuchando y recogiendo las opiniones de los vecinos. Además, dieron a conocer las principales acciones que impulsa la División de Organizaciones Sociales a nivel nacional.

La gira de la autoridad nacional finalizó en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, donde la directora encabezó una nueva Escuela de Formación Social: “Liderazgo Comunitario”, en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, instancia donde se compartieron herramientas y conocimientos con vecinos y dirigentes sociales.

“Estamos muy contentos de estar acá en Viña del Mar escuchando y recogiendo las opiniones de los dirigentes sociales, en terreno y llevarlo a la toma de decisiones. Desde el 11 de marzo, nuestro trabajo ha sido recorrer Chile entregando con facilidad las políticas públicas, acercando el Estado y comunicar lo que está haciendo nuestro Gobierno”, indicó la autoridad antes de regresar a la región Metropolitana.

PURANOTICIA