Distrito 6 de la Cámara de Diputados quedaría con fuerzas políticas equiparadas: estos son los ocho candidatos electos en la zona

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer los resultados de lo que fue la Elección Parlamentaria por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, contabilizando los votos de 510 mesas, de un total de 2.211, correspondiente al 23,07%.

Cabe hacer presente que las comunas de este distrito son Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

Dicho esto, y tal como lo indicaban todas las encuestas, la candidata que obtuvo más votos fue Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, que hasta el cierre de esta nota conseguía 8.586 apoyos, los que se tradujeron en un 10,09% de los votos.

En segundo lugar apareció el representante del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, quien logra quedarse con 6.482 sufragios, correspondientes al 7,62%, lo que le permitiría conseguir la reelección en el Distrito 6 del interior de la Quinta Región.

En representación de Renovación Nacional (RN), el ex diputado Luis Pardo volvería a la Cámara Baja gracias a los 6.304 votos conseguidos hasta el momento, equivalentes a un 7,41% del total de las 26 comunas que componen el Distrito 6.

La Democracia Cristiana (DC) también conseguiría un escaño en la zona, gracias a Cristian Mella (hijo del alcalde Luis Mella de Quillota), quien obtiene 5.286 sufragios hasta el momento, correspondientes al 6,21% de la votación total.

El Partido Comunista (PC) también lograría un cupo en el Distrito 6 de la Cámara con la votación que está obteniendo la ex delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien se queda con 7.046 votos, equivalentes al 5,38%.

La carta del Frente Amplio (FA), María Francisca Bello, también sería reelegida, gracias a los 4.353 apoyos conseguidos en la Elección Parlamentaria, lo que se traduce en un porcentaje de 5,12% hasta el cierre de este artículo.

El Partido de la Gente (PDG) conseguiría entrar a la Cámara de Diputados en representación de la región de Valparaíso con el periodista y ex comunicador juvenil, Javier Olivares, quien logra 4.202 apoyos, equivalentes al 4,94%.

El Partido Republicano lograría un segundo escaño de la mano de Benjamín Lorca, quien está consiguiendo 2.905 votos, que corresponden al 3,41% del total distrital.

