Distintas estadísticas confirman aumento de homicidios en la región de Valparaíso, pero Gobierno busca establecer cifra única

Las cifras sobre homicidios en la región de Valparaíso volvieron a instalar el debate respecto de la evolución de este delito durante 2026, luego que distintos organismos públicos presentaran registros que muestran diferencias importantes tanto en la cantidad de casos como en su variación respecto del año anterior.

En base a los antecedentes alojados en la Subsecretaría de Prevención del Delito, un primer informe que considera sólo víctimas de homicidios consumados informadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) sin validación posterior de otros organismos, contabilizan 43 víctimas entre enero y mayo de 2026. El detalle mensual muestra 4 casos en enero, 11 en febrero, 11 en marzo, 11 en abril y 6 en mayo.

En tanto, las cifras del Ministerio Público, obtenidas desde el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), consideran homicidios tentados, frustrados y consumados. Bajo esa metodología, la región de Valparaíso acumula 116 investigaciones entre enero y mayo de 2026, frente a 107 registradas en igual período de 2025, lo que representa un incremento cercano al 8,4%. El desglose mensual muestra 19 casos en enero (21 en 2025), 25 en febrero (25), 34 en marzo (22), 24 en abril (18) y 14 en mayo (21), observándose un fuerte aumento durante marzo y abril que posteriormente disminuye en mayo.

Por su parte, las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), que corresponden a casos policiales informados por Carabineros y la PDI, registran 45 casos entre enero y abril de 2026, muy por encima de los 25 contabilizados durante el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento del 80%. Mientras enero se mantuvo estable con 6 casos y febrero presentó una leve baja de 10 a 9, marzo pasó de 3 a 16 casos y abril de 6 a 14, concentrando el mayor aumento.

Pero la información proporcionada por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros es la que ha encendido las alertas, ya que sus registros apuntan a un crecimiento de 33% en los homicidios durante 2026 respecto del año pasado, cifra que difiere de los antecedentes manejados por la PDI y la Fiscalía, lo que abrió un debate sobre cuál es el dato que realmente refleja la evolución de este delito en la región.

Frente a este escenario, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó a Puranoticia.cl que "uno de los mayores problemas tiene que ver con las estadísticas porque respecto del dato de 33% de aumento en los homicidios (del STOP de Carabineros), la PDI me informa –en reunión de Comité Policial– que la tasa de homicidio en comparación al mismo trimestre de 2025 era de 10%. La Fiscalía tiene otro dato. Entonces, yo lo que aquí tengo son tres cifras: la del 33% de Carabineros, el 10% que habla la PDI y un dato promedio de la Fiscalía".

Asimismo, el representante del Presidente en la V Región sostuvo que "por eso le he pedido al Seremi de Justicia que depure la estadística para entregar una sola cifra porque una persona puede haber muerto por un suicidio o por un atropello, pero dependerá cómo se tipifique por parte del fiscal, lo que altera el porcentaje".

Es por esto que, a su juicio, "es súper importante transparentar el dato de cuál es el dato real de los homicidios y de los actos delincuenciales más brutales, como el caso de secuestro. Entonces yo en este caso no me pierdo, porque lo hemos dicho como Gobierno es que tenemos que trabajar con las cifras reales, por duras que sean".

De esta manera, el Gobierno en la región y las autoridades encargadas de la seguridad pública esperan contar prontamente con una depuración de los datos que permita disponer de una cifra única y oficial sobre la evolución de los homicidios en la región de Valparaíso, con el objetivo de orientar mejor el análisis del fenómeno y las políticas destinadas a combatir los delitos de mayor connotación violenta.

PURANOTICIA