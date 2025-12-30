Disputa contractual por un salón de belleza en Concón escala a tribunales: apuntan contra el concejal Valdovinos por presunto desacato 

Un conflicto que se arrastra fuera del ámbito político y que tiene su origen en una relación contractual privada terminó escalando hasta los tribunales de justicia. Se trata de una disputa asociada al arriendo de un salón de belleza que hoy mantiene al exalcalde y actual concejal de Concón, Jorge Valdovinos, enfrentando una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en un caso que mezcla acusaciones de medidas de presión y un eventual desacato a resoluciones judiciales.

Según los antecedentes a los que accedió Puranoticia.cl, en contra del edil se presentó una acción por presunto desacato e incumplimiento respecto de una orden de no innovar decretada, luego que el pasado 24 de diciembre se interpusiera un recurso de protección en su contra. La acción acusa “actos ilegales y arbitrarios”, consistentes en el corte directo del suministro eléctrico y de agua potable al local donde funciona el salón de belleza, como una forma de presión por deudas impagas, situación que –a juicio de la denunciante– “afecta gravemente sus garantías constitucionales”.

Consultado por este medio, el concejal Jorge Valdovinos rechazó categóricamente las imputaciones en su contra y aseguró que el corte arbitrario de los suministros es “completamente falso”. En ese sentido, explicó que el agua “tiene estado de corte” y que el local cuenta con un medidor independiente en su interior, agregando que una situación similar ocurre con la energía eléctrica, cuyo suministro también tiene un corte en trámite debido a la deuda que mantendría la arrendataria con la empresa.

EL PRESUNTO DESACATO

Dos días después de interpuesto el recurso de protección, el 26 de diciembre la Corte resolvió una parte del recurso, acogiendo la orden de no innovar "sólo en el evento que el corte de los suministros de agua potable y energía eléctrica no hayan sido dispuestos por las compañías que los suministran". Cumpliendo esta orden, en la acción se indica que Carabineros notificó personalmente al Concejal y que, por ende, "conoce la existencia del presente recurso y el contenido de la orden de no innovar".

A pesar de esta notificación personal, la denunciante plantea en su acción que Jorge Valdovinos "no ha dado cumplimiento real y efectivo a la orden de no innovar, pues mantiene la suspensión de los servicios del inmueble donde funciona el salón de belleza". Pero eso no es todo, pues también asegura que la autoridad comunal ha tenido una actitud de "abierta burla y menosprecio" hacia las resoluciones judiciales.

A juicio de la arrendataria –representada por el abogado Guillermo del Mar– esto representa desacato, lo cual fue denunciado ante Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón, quienes acudieron a la propiedad del edil, sin embargo no los habría recibido, volviendo a apuntar a una supuesta burla que "refuerza el carácter contumaz y deliberado del incumplimiento", lo que "adquiere una gravedad cualificada si se considera que el recurrido ostenta la calidad de Concejal de la comuna de Concón".

El abogado también acusa en la acción que los cortes de luz y agua llevados a cabo presuntamente por el exAlcalde "agravan el riesgo para los derechos fundamentales de mi representada, toda vez que se mantiene la afectación a su derecho a desarrollar una actividad económica lícita y a su derecho de propiedad, (...) y se envía, además, un mensaje de desacreditación de la autoridad de esta Corte que, de no corregirse, puede incentivar nuevas conductas de autotutela y desobediencia".

Por todos estos hechos, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que se reitere la orden de no innovar para que Jorge Valdovinos cese toda intervención material en los suministros de agua y energía eléctrica del inmueble arrendado; además de ordenar que Carabineros concurra nuevamente al inmueble a verificar su cumplimiento; y de aplicar una multa a beneficio fiscal por la desobediencia reiterada de la resolución del tribunal de alzada porteño. Finalmente, piden remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue una eventual comisión de delitos asociados a la desobediencia.

CONCEJAL NIEGA ACUSACIONES

Frente a todas estas acusaciones, Puranoticia.cl tomó contacto con el exAlcalde de Concón, quien tras la sesión del Concejo Municipal de este martes 30 de diciembre señaló que con respecto al recurso de protección "se me fue notificada la acción ejercida por la arrendataria de mi local comercial, acción que al día de hoy se encuentra en tramitación y sin que la Corte de Apelaciones se haya pronunciado aún".

En cuanto a la raíz del problema, explicó que nace de una relación contractual y de un incumplimiento de contrato por parte de la recurrente, quien le informó, a través de un correo electrónico, que dejará el local comercial el 31 de diciembre. "Me indica que por motivos de insolvencia, hará abandono del local con esa fecha, manifestando que no podrá cumplir más el contrato suscrito por 3 años y que lo terminaba unilateralmente en menos de 12 meses. Con ello me deja una deuda por más de un millon de pesos en el local, entre agua, luz y canon de arriendo", agregó Valdovinos.

Por estos motivos se estaba negociando un término anticipado de contrato, donde la arrendataria tenía que pagar los servicios básicos y Valdovinos renunciaba a cobrar los arriendos o a exigir el cumplimiento del contrato por el plazo establecido. "Pero esto no se resolvió debido a la actitud evasiva de la recurrente. Sin embargo, alegan que se le cortó la luz y el agua arbitrariamente, siendo esto completamente falso. El agua tiene estado de corte, pero nosotros no se la hemos cortado, ya que tiene un medidor independiente dentro del local comercial, al cual nosotros no tenemos acceso. La luz tiene corte en trámite también por la deuda que mantiene la recurrida, sin embargo ella pretende irse sin pagar ni un peso y dejarme las deudas", aseguró.

Asimismo, dijo a Puranoticia.cl que tiene entendido que la mujer ya abandonó el local comercial y que se llevó todas sus cosas. Por tanto, indicó que "la acción ejercida por la recurrente no es más que una artimaña más para eludir su responsabilidad contractual y dañar mi imagen pública. Esto lo digo con fundamentos, debido a que en la carta que puedo exhibir a los medios, se puede interpretar el carácter amenazante con la que la arrendataria intenta terminar el contrato, manifestando que de no acceder a sus exigencias, haría todo esto público y que no me convenía por el cargo que mantengo en la comuna. Y está cumpliendo a cabalidad sus amenazas".

La autoridad comunal también afirmó que "no se me ha notificado ninguna orden de no innovar, sólo la presentación del recurso con fecha 26 de diciembre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones dio un plazo de 8 días para entregar un informe o descargos en contra del recurso, que mis abogados ya están analizando".

Finalmente, acerca del desacato del que se le acusa por parte de la arrendataria del salón de belleza, expresó que "quiero desmentir esa situación debido a, como le manifesté anteriormente, no tenemos acceso al local comercial, ya que si bien la recurrente no vive en el local comercial, aún mantiene las llaves y el acceso, por tanto se nos es imposible cortar los suministros y esto es sólo una jugada más de la recurrente para lograr su objetivo y no pagar la deuda que mantiene conmigo".

