Disparos desde una casa originan operativo policial en San Antonio: un detenido, daños en un auto y un carabinero lesionado por caída

Un procedimiento policial se registró la tarde de este sábado 21 de marzo en el barrio residencial El Trigal, en la comuna de San Antonio, luego que un hombre adulto fuera captado efectuando disparos desde el segundo piso de una vivienda del sector.

La situación generó alta preocupación entre vecinos, quienes alertaron a funcionarios de Carabineros por lo ocurrido. Así es como personal policial concurrió al lugar de los hechos con el objetivo de controlar el incidente.

De acuerdo con información preliminar, y según consigna TV Costa Noticias, el hecho dejó como saldo un vehículo con daños, además de un carabinero lesionado producto de una caída en medio del procedimiento.

En tanto, el individuo fue detenido por personal policial, mientras continúan desarrollándose diligencias en el sector para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cabe hacer presente que el caso se mantiene en desarrollo.

PURANOTICIA