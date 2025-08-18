Discusión familiar termina con hombre matando a puñaladas a su cuñado en Laguna Verde

Un hombre de 33 años fue asesinado luego de recibir una certera estocada con un arma cortopenetrante en la localidad de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso.

Fue en horas de la noche de este domingo cuando el Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para indagar lo ocurrido.

En primera instancia, se dirigieron a la posta rural de Laguna Verde, donde establecieron que la víctima es un hombre de 33 años, chileno, con antecedentes policiales.

Al realizarse el examen del médico criminalista, se detectó que el fallecido presentaba una herida corto penetrante en la región torácica anterior.

De forma paralela, otro grupo de detectives se trasladó al principio de ejecución del crimen, en el fundo Curaumilla, también en Laguna Verde, donde se llevaron a cabo una serie de diligencias por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, explicó que "se realizaron diligencias como el relato de testigos y es con estas diligencias que se ha logrado establecer el contexto como ocurren los hechos".

En ese sentido, explicó que la víctima sostuvo una discusión con la pareja de su hermana, momento en que éste extrae un cuchillo, con el cual le propina una herida cortopenetrante a su cuñado, la que terminó costándole la vida.

"El imputado se encuentra plenamente identificado y estos antecedentes serán puesto a disposición del Ministerio Público", cerró el oficial de la policía civil.

