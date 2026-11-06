Dirigentes vecinales de Viña del Mar trasladan sus demandas al gobernador Mundaca y acuerdan trabajar iniciativas para 2027

Con el objetivo de dialogar en torno a las principales demandas de los vecinos de Viña del Mar, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo un encuentro de trabajo con dirigentes de las Uniones Comunales (UNCO) de la comuna.

En el encuentro, la máxima autoridad regional hizo hincapié en la importancia de la descentralización como herramienta de equidad territorial, donde el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso ha trabajado en distintos programas e iniciativas que van en directa relación con el bienestar de las personas que habitan la región, donde se destacan temáticas como adquisición de cámaras de televigilancia, nuevos vehículos y equipamientos policiales, construcción de centros de salud, financiamiento para programas de cultura, deporte y generación de empleo, entre otros.

Asimismo, se dialogó en torno a la importancia de contar con un presupuesto acorde a las necesidades de las comunidades, ahondando en las acciones, programas y proyectos que se pueden desarrollar en los territorios, por lo que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos regionales y Hacienda fue trascendental para el futuro de la región.

Tras la cita, el gobernador Mundaca comentó que “hoy día hemos podido conversar y hemos podido escuchar sus demandas, la necesidad de fortalecer sus capacidades locales, la necesidad de trabajar en programas de transferencias de conocimiento, de habilidades, programas de oficios que puedan generar sus mejores condiciones salariales también para ellas, para ellos. Y la verdad es que tenemos el compromiso de partir rápidamente durante el 2027 trabajando para que conozcan los instrumentos que tiene el Gobierno Regional, para poder levantar iniciativas de manera conjunta que pongan en la centralidad el bienestar de las personas que habitan la hermosa comuna de Viña del Mar”.

Juanita Villalón, presidenta de la UNCO de Achupallas y Santa Julia, destacó que “no habíamos tenido nunca una reunión de todas las uniones comunales de Viña con el gobernador, quien nos explicó el trabajo que se realiza. Por el desconocimiento que muchas veces tenemos como dirigentes, del real trabajo que se hace en el Gobierno Regional, de la lucha que se dio por los recortes que nos quería implementar este Gobierno y que nos afectaban de una u otra manera a nuestras comunidades, yo creo que fue muy fructífero y además que esto nos hace estrechar lazos entre nosotros mismos como dirigentes".

Del mismo modo, Claudia Bazáez, secretaria de la UNCO de Forestal, resaltó que “estoy muy agradecida del gobernador por esta instancia de poder reunirnos y poder dar a conocer las problemáticas de nuestros sectores, el trabajo que queremos hacer, lo que a nosotros nos corresponde como forestal, que seamos escuchados y que podamos llevar el gobierno regional hacia el territorio".

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