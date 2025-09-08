Dirigentes sociales llaman a Diputados de Valparaíso a aprobar Ley de Royalty Portuario

Este lunes se dio a conocer una carta, en la que diversos dirigentes sociales del ámbito sindical, vecinal, gremial y cultural de la comuna Valparaíso, expresaron su apoyo al proyecto de Royalty Portuario, cuya tramitación será votada el 15 de septiembre.

En la misiva se destaca que el proyecto permitirá “hacer justicia con las ciudades puerto, integrando la actividad portuaria como motor de la economía a la ciudad, aportando recursos para atender necesidades postergadas”.

De igual forma, se hace un llamado a los diputados de la región a aprobar la tramitación del proyecto de ley y a “no dar la espalda a Valparaíso”.

Entre los dirigentes firmantes se encuentran representantes de la CUT, la ANEF, Colegio de Profesores y el Colegio Periodistas, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, organizaciones culturales y gremiales, además de diversas juntas de vecinos de la ciudad y sindicatos de la zona.

Sobre la carta, el diputado Luis Cuello comentó que "esta declaración de apoyo a nuestro proyecto de ley de Royalty Portuario es un llamado muy potente por parte de distintas organizaciones sindicales, vecinales, que se expresan para que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe este 15 de septiembre la tramitación de este importante proyecto de ley”.

“Es una demanda muy sencilla de Valparaíso, que por fin el puerto pueda contribuir, pueda aportar a la recuperación de nuestra ciudad, de la educación pública, del transporte y otras necesidades”, añadió el parlamentario.

Finalmente expuso que "yo esperaría y hago la invitación a que los parlamentarios y parlamentarias de esta región de Valparaíso escuchen a las organizaciones sindicales, a los vecinos de la ciudad y que finalmente contribuyan con su voto a que este proyecto de ley sea una realidad”.

PURANOTICIA