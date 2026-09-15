Dirigente de los pescadores de Quintero y Puchuncaví denuncia golpiza de cuatro sujetos en medio de conflicto por planta de jibia

Una grave agresión denunció el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero-Puchuncaví, Hugo Poblete, quien asegura haber sido atacado por cuatro sujetos durante la tarde del lunes al interior de un salón de la caleta Embarcadero, en la comuna de Quintero.

El hecho ocurre en medio de la creciente tensión que mantienen los hombres de mar a raíz del proyecto que busca construir una planta de procesamiento y tratamiento de jibia para los trabajadores artesanales de Quintero-Puchuncaví. La iniciativa recibió un informe desfavorable elaborado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, situación que provocó la molestia de los dirigentes y los llevó a anunciar movilizaciones, además de una toma en la bahía.

En este contexto, Poblete relató que se encontraba realizando una capacitación a mujeres cuando un grupo de sujetos ingresó al recinto y comenzó a increparlo, exigiéndole que abandonara el lugar. Según el dirigente, los individuos lo amenazaron y, ante su negativa a retirarse del salón, procedieron a agredirlo físicamente, propinándole golpes de pies y puños, principalmente en el rostro, provocándole diversas lesiones.

“Solicité que la capacitación se hiciera ahí. Entonces, me reuní con las muchachas que van a dictar el curso y, cuando llego y las saludo, salió este tipo, Jaime Bernal, a insultarme groseramente delante de ellas”, señaló el dirigente.

De acuerdo con su testimonio, tras un primer intercambio de palabras decidió retirarse del lugar, aunque luego regresó para enfrentar la situación. Fue entonces, según su versión, cuando se produjo una pelea en la que participaron cuatro personas.

“Después volvimos a discutir y ahí nos fuimos a las manos. Llegaron su hermano, su hijo y su primo, junto a Roberto Salinas, el comerciante. Ahí se me fueron todos encima y entre los cuatro me echaron de la caleta. Hice lo que más pude por resistirme, pero contra cuatro no pude”, afirmó Poblete.

Producto de la agresión, el presidente de la Federación Bahía Narau debió ser trasladado hasta el Hospital Adriana Cousiño de Quintero, donde recibió atención médica. Posteriormente fue derivado al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar para continuar con la evaluación y tratamiento de sus lesiones.

El dirigente señaló que como consecuencia de la golpiza sufrió una fractura en el pómulo: “Se me generó una fractura en el pómulo. Durante la pelea parece que recibí un golpe. En un momento nos caímos al suelo y choqué con una reja cuando me empujaron”, explicó.

PLANTA DE JIBIA

Hugo Poblete es uno de los principales impulsores del proyecto de construcción de una planta de procesamiento y tratamiento de jibia que busca desarrollar la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau.

La iniciativa es defendida por la organización como una alternativa para que los propios pescadores puedan procesar y comercializar directamente sus capturas, mejorando las condiciones económicas asociadas a esta actividad.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un informe desfavorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que rechazó la iniciativa, generando una fuerte reacción entre los pescadores que la impulsan.

Tras conocer esta decisión, los integrantes de Bahía Narau anunciaron movilizaciones y una eventual toma en la bahía, elevando el nivel de presión para intentar revertir la situación. Es precisamente en medio de este escenario de conflicto que el dirigente denuncia haber sufrido la agresión.

Poblete, además, sostiene que los presuntos agresores estarían ligados a comerciantes intermediarios de jibia que se oponen al proyecto.

“Estos tipos son parte de la mafia de los comerciantes. Ellos están muy molestos porque, como nosotros vamos a hacer nuestra plantita, vamos a poder, por fin, subir los precios para que la gente gane realmente lo que se merece por trabajar en el mar, que es muy sacrificado”, sostuvo.

Tras la agresión, el dirigente y la Federación Bahía Narau evalúan las acciones legales que adoptarán para denunciar lo ocurrido, esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Finalmente, Hugo Poblete agradeció las muestras de apoyo recibidas diciendo que "he recibido mil muestras de cariño, así que seguiremos adelante. Ojalá que la autoridad y la empresa no sigan avalando la violencia ni a líderes que son impostores”.

PURANOTICIA