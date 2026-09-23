Dirigentas de colegios del cerro Playa Ancha denuncian postura intransigente del sostenedor tras cumplir 22 días en huelga

Tras haber superado las tres semanas de movilización, las dirigentas del Sindicato de Trabajadores de la Fundación Almirante Carlos Condell ratificaron la continuidad de sus demandas en medio de una mesa de negociación paralizada. La huelga —motivada por la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales, reajustes salariales reales y la restitución de bonos de reconocimiento profesional que el empleador busca reducir— afecta directamente a la comunidad educativa del Colegio Guardiamarina Riquelme y del Colegio Patricio Lynch, establecimientos particulares subvencionados vinculados a la Armada de Chile que juntos albergan a más de 1.100 alumnos en el sector de Playa Ancha.

A pesar de haber reducido significativamente sus pretensiones iniciales para acercarse a un acuerdo, la respuesta del sostenedor ha sido nula en términos de avances, reiterando ofertas que ya han sido rechazadas en repetidas ocasiones. En este contexto, las dirigentas Katherine Loayza y Angélica Torres sostuvieron una entrevista con Puranoticia.cl, donde explicaron los detalles del conflicto laboral y manifestaron su inquietud por la falta de voluntad de la contraparte para destrabar las negociaciones.

"Esta viene siendo nuestra tercera huelga donde hemos llegado ya más de veinte días (...), donde todavía el empleador no nos llama, no ha mandado una propuesta, cinco veces donde nos rechaza y nos baja el piso que tenemos", afirmó Angélica Torres, secretaria del sindicato.

Por su parte, la tesorera del gremio, Katherine Loayza, enfatizó que las demandas del personal responden a montos mínimos:

"Nosotros teníamos un petitorio mucho más ‘’gordito’’, digamos, de manera más coloquial, y nosotros bajamos mucho las expectativas y empezamos a bajar nuestro petitorio a llegar al mínimo. Entonces, que ni siquiera se cumpla el mínimo es para nosotros casi irrisorio", señaló Loayza.

IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES

El sindicato —que agrupa a 47 socios entre docentes y asistentes de la educación— acusa además graves anomalías operativas durante el desarrollo del conflicto. Según las dirigentas, en el Colegio Guardiamarina Riquelme casi no se cuenta con asistentes de la educación, mientras que en el Colegio Patricio Lynch, ante la ausencia mayoritaria de profesores, la jornada escolar se ha reducido y las actividades se han limitado a dinámicas complementarias como ver videos o jugar.

Ante esta situación, la organización sindical interpuso denuncias ante la Inspección del Trabajo tras detectar que el personal no huelguista estaría asumiendo funciones de los trabajadores movilizados.

"El Colegio Guardiamarina Riquelme está casi con ningún asistente de la educación, y las personas que están adentro, que en su gran mayoría son docentes, están cubriendo los puestos de la gente en huelga, cosa que no lo permite la ley. Nosotros sí hemos denunciado, la inspección ha ido a constatar este tipo de asunto, ha constatado, pero lo siguen haciendo", advirtió Torres.

Asimismo, las dirigentas expresaron su inquietud por presuntas irregularidades en el registro de asistencia en niveles parvularios que no han podido impartir clases:

"Hay dos cursos que son pre-Kínder que no han podido asistir porque las educadoras y las asistentes están en huelga. Pero así ese curso, esos ambos cursos, están presentes, completos", agregaron.

RECONOCIMIENTO LABORAL

Desde el gremio remarcan que los montos económicos en disputa son marginales en comparación con el presupuesto global de la fundación. La diferencia entre lo ofertado por el empleador y lo requerido por los trabajadores se traduce en incrementos reales que van entre los $15.000 y $20.000 por persona —entre asistentes y profesores serían 47 beneficiados— sumando un impacto global cercano a los 2 millones de pesos mensuales para la institución.

"Nuestra huelga ha sido para mejoras laborales y condiciones que no solamente son monetarias, sino que también son reconocimientos para el trabajo de todos nosotros", concluyó la dirigente Angélica Torres.

PURANOTICIA