Gobernador Mundaca se declara "en alerta" por discusión presupuestaria 2027 y advierte al Gobierno: "Esperamos un buen trato”

Esta semana comenzó la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y los gobernadores regionales, agrupados en Agorechi, expusieron ante la cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto su preocupación ante la posibilidad de nuevos ajustes fiscales que podrían afectar la inversión regional y la generación de empleo. Esto, en el contexto de un alto desempleo (9.5%) con seis regiones con tasas superiores al 10%, donde se encuentra Ñuble, Biobío, Valparaíso, Maule, Los Ríos y la Araucanía.

Del mismo modo, continuando con las reuniones sostenidas entre los gobernadores regionales y las autoridades del Gobierno, este miércoles 23 de septiembre, la Asociación de Gobernadores (Agorechi) sostuvo un encuentro junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el subsecretario de Subdere, Sebastián Figueroa, y la Dirección de Presupuestos (Dipres), para analizar los alcances de la discusión presupuestaria 2027 y cómo podrían afectar directamente en las arcas regionales.

Ante esto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recordó que “el presupuesto de los Gobiernos Regionales es tremendamente importante porque nos permite financiar obras en materia de vivienda, transporte, movilidad, seguridad, educación, salud, agua, medio ambiente, cultura y deporte".

En ese sentido, sostuvo que "por ende, hoy día lo que estamos haciendo es discutir un presupuesto que ponga en la centralidad el bienestar de las personas. Me parece que es muy importante también esta discusión que se aperturó y donde hoy día el Ministro de Hacienda lo tiene que valorar y tiene que decidir qué va a hacer cuando presente su presupuesto a fines del mes de septiembre en materia de equidad, desde el punto de vista de las y los trabajadores de los Gobiernos Regionales”.

Asimismo, la máxima autoridad regional se refirió a la importancia de contar con una Ley de Plantas al interior de los Gores, diciendo que “es de sentido común plantear que por cada trabajador que se retira a los gobiernos regionales se pueda ser reemplazado inmediatamente, uno a uno, y no tres cero o tres a uno”.

El también vicepresidente de Agorechi también subrayó que “creemos que hoy día cuando se habla de la posibilidad de que los recursos de emergencia íntegramente se administran desde los territorios, el 5%, nos parece que eso es valorable. Lo valoramos, nos parece que es una buena decisión".

Asimismo, planteó que "a propósito de que ya administramos de forma muy eficiente el 2% de emergencia, colocando en la centralidad precisamente el bienestar de las personas que fueron afectadas por los temporales recientes, nos vamos a declarar en alerta porque el presupuesto de la Nación se va a presentar a fines de septiembre y lo que esperamos es que tengamos un buen trato. Y cuando hablamos de un buen trato nos referimos fundamentalmente a que no sean afectados los presupuestos de los Gobiernos Regionales".

Mundaca también hizo un llamado a los congresistas, para que "nos ayuden a defender los presupuestos de los Gobiernos Regionales de Chile, porque hemos demostrado que la descentralización le cambia la vida a las personas, hemos demostrado que indistintamente del color político que existan los territorios no hay diferencias cuando se trata de financiar obras dado el sello o el signo que pueda tener un alcalde o una alcaldesa. La descentralización trabaja por el bienestar de las personas y como trabaja por el bienestar de las personas les pedimos a los congresistas que nos ayuden, que nos apoyen”.

PURANOTICIA