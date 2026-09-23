Tras daños causados por las marejadas, la Caleta Portales de Valparaíso vuelve a poner en marcha su grúa principal

Como un paso fundamental para reactivar sus faenas y el empleo local fue catalogada por los pescadores artesanales la inspección y prueba de carga realizada a la grúa principal de la Caleta Portales, tras las reparaciones que dejan totalmente operativa esta infraestructura estratégica del histórico muelle de Valparaíso.

La actividad marcó un hito en la recuperación operativa del terminal pesquero, tras los graves daños ocasionados por los temporales y marejadas de julio y agosto.

Cabe hacer presente que la grúa central es indispensable para dar soporte a 53 embarcaciones artesanales, de las que dependen unas 200 familias de pescadores y sostiene más de 1.200 toneladas desembarcadas en lo que va del año. La prueba de carga estuvo a cargo de un equipo técnico de Obras Portuarias y de la Armada.

Esta reparación se enmarcó en el programa de Reactivación Económica, dispuesto por el Gobierno a través del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), para devolver de forma urgente la fuente de ingresos a cientos de familias que dependen directamente del mar.

Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Caleta Portales, indicó que "la grúa hidráulica que tenemos nosotros es el corazón de los pescadores de Caleta Portales y temporal que tuvimos fue demasiado fuerte y nos hizo añicos la grúa. Estamos felices porque es pescador puede trabajar más seguro. Teníamos miedo de que pudiera pillarnos un temporal y no sabíamos cómo íbamos a subir los botes”.

En esta caleta de la comuna de Valparaíso, el programa de Reactivación Económica destinó $28 millones a la reparación de la grúa y otros $23 millones para la recuperación de seis puestos de venta dañados por la marejada y de dos compresores condensadores de su planta de procesos, totalizando recursos por $51 millones.

El biministro de Economía, Daniel Mas, explicó que "hoy día ponemos en funcionamiento nuevamente la grúa que permite que operen más de 50 embarcaciones todos los días y que más de 200 familias tengan un ingreso, tengan un empleo y es precisamente esto lo que buscamos como Gobierno: que las familias puedan trabajar para generar ingresos. Hay cientos de personas que dependen de la pesca, no sólo los pescadores, también encarnadoras, fileteadoras y tejedoras, que son actividades conexas que se desarrollan en esta caleta, también los que trabajan en restaurantes y turismo, porque acá convergen diversas actividades".

Asimismo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que "además tenemos una mesa de trabajo con esta caleta para abordar otras temáticas que nos han planteado, entre otras, la ampliación de la planta de jibia, el tema de la seguridad del entorno, proceso del enfrentar el comercio ambulante. Es decir, estamos abordando de forma sistemática el tema porque sabemos la dificultad qué significa vivir de la pesca".

La reactivación llega en un momento comercial clave, justo a una semana de la reapertura de la captura de merluza común, uno de los principales recursos de esta caleta, asegurando que los pescadores y sus familias no pierdan esta importante temporada de ingresos.

En ese sentido, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, señaló que "después de las severas afectaciones de los temporales de julio pasado y según el compromiso del Gobierno de apoyar a la pesca artesanal, finalmente concretamos un paso fundamental, que es la reactivación de la grúa de Caleta Portales para que las familias y los pescadores puedan seguir manteniendo sus ingresos en pesquerías tan relevantes como la jibia”.

AMPLIACIÓN DE PLAZO

A nivel nacional, el Gobierno dispuso un fondo de reactivación inicial de $600 millones para reparar y/o restituir equipamiento e infraestructura pesquera y acuícola artesanal afectada por los temporales de julio, desde las regiones de Antofagasta a Los Ríos.

“Hoy también estamos ampliando el plazo en 15 días más, para que puedan ingresar todas aquellos pescadores y organizaciones que hayan sufrido daño justamente con el efecto de las temporadas de un mes de julio, para que podamos recuperar y reactivar la economía de cada una de las caletas que hayan sido ajustada con estos fuertes temporales”, indicó Leonardo Llanos, director nacional de Indespa.

Para facilitar el acceso a este beneficio y asegurar una mayor cobertura, Indespa anunció la ampliación de estas postulaciones hasta el próximo jueves 2 de octubre a las 23:59 horas. Las bases y detalles de postulación están disponibles en el sitio web www.indespa.cl.

PURANOTICIA