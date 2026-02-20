Dirigenta de Rapa Nui pide a Presidente Boric mayor seguridad ante avance del narcotráfico

En el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar, ceremonia efectuada en el Centro de la Mujer de Rapa Nui, una de las dirigentas de la isla, Lenky Atan, denunció ante el Presidente Gabriel Boric la inseguridad provocada por el tráfico de drogas y pidió la presencia del ministro Luis Cordero.

"Quiero que usted traiga al ministro de Seguridad, porque la droga llegó muy fea aquí en la isla. Aquí la droga mezclada con violencia es terrible y con violencia hacia las mujeres, y no solo las mujeres, los niños que están mirando, señaló la la representante política del pueblo de Rapa Nui, según consignó Emol.

"Nosotros queremos un futuro sano, el futuro que teníamos antes que llegara toda esa porquería. No puede ser que la PDI diga que está mala la máquina de rayos X para pasar las maletas. No puede ser que los barcos lleven la droga y no se vea", añadió Atan, consejera de la Conadi.

También aseveró que "todos sabíamos que los doctores, los jefes de servicio usaban la droga, la droga blanca me refiero, porque la marihuana era una planta y era sana, pero después trajeron la prensada".

Finalmente, dijo que que "hay que poner el cascabel al gato, aquí en este territorio, o si no vamos a desaparecer. Es una lepra que es de afuera, no es nuestra. Entonces tiene que haber un compromiso del Estado".

PROGRAMA PARA LA MUJER

El Programa Mujeres Jefas de Hogar es una iniciativa que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

“En este centro estamos lanzando el Programa Mujeres Jefas de Hogar, que ya tiene 41 mujeres inscritas en su primera fase que quiere prepararse para poder trabajar de forma independiente, porque la economía de la isla se presta para ello, y este programa se va a ejecutar en conjunto con la municipalidad", dijo el mandatario en la ceremonia.

"Les deseo a todas las mujeres que son parte del programa jefas de hogar éxito en esta en esta empresa, sé que van a poner no solamente lo mejor de ustedes sino que con la creatividad propia y característica del lugar se puede soñar mucho más allá de lo que desde el continente se imagina”, añadió el Jefe de Estado en la actividad.

El Presidente destacó también que “estas son las obras para las cuales la política está. Si la política es el arte de transformar la realidad para mejor, y yo por lo menos me siento orgulloso del trabajo que ha realizado Sernameg y, por sobre todo, del empoderamiento que permite a tantas mujeres, para que a su vez sean críticas cuando hay que ser críticas, para que levanten sus proyectos, sus propios sueños para que tengan autonomía”.

Y agregó que con el aumento en los programas disponibles en Rapa Nui “estamos respondiendo además a una deuda de varios años con las mujeres de Rapanui porque el 2021 dejó de funcionar Sernameg acá en la isla, dejó de funcionar Sernameg en el programa que se implementaba en conjunto con la municipalidad de Rapanui y con eso también desapareció una parte del Estado”.

