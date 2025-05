Dirigenta de damnificados por reconstrucción de papel: "Es verdad que han entregado subsidios, pero son cartones sin esperanza"

Mucho se ha hablado acerca del proceso de reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y es que mientras desde el Gobierno –principalmente a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)– se destacan los avances y la gran cantidad de subsidios entregados; por el lado de los damnificados se da cuenta de una realidad que dice lo contrario, coincidentemente con lo expuesto por la Contraloría en su informe donde habla de sólo 40 casas reconstruidas.

Por ello, Puranoticia.cl puso el acento en escuchar nuevamente la voz de las víctimas de esta verdadera tragedia causada aparentemente por un grupo de sujetos en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso, que se descontroló por completo, arrasando vastos sectores de otras tres comunas de la región, provocando la muerte de 138 personas (según la cifra oficial de la Fiscalía), alrededor de 7 mil viviendas consumidas por la acción del fuego y/o el agua, y unas 20 mil personas damnificadas.

Una de ellas es Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio 2024, quien ha conocida en carne propia los devastadores daños causados por el fuego, tanto por la destrucción de su propiedad como la de sus vecinos viñamarinos, los cuales hoy se enfrentan a la llegada de una nueva temporada invierno, vale decir con lluvias y bajas temperaturas, mientras sus casas aún no llegan o, bien, se encuentran parcialmente construidas, aunque con serias deficiencias estructurales.

Justamente analizando los motivos por los cuales los vecinos damnificados han tomado la determinación de autoreconstruir, la dirigenta explicó a Puranoticia.cl que "es por la desesperación de vivir en carpas, por la incomodidad, por la denigración y por el frío, que hacen que uno tome medidas, que vendan, que pidan ayuda o que usen sus ahorros, para ir construyendo. Por eso me molesta que este Gobierno ha sido tan flojo, porque no vienen a terreno y no ven la realidad; mientras uno la ve a diario y sabe que hay gente que tiene la caparazón de una casa, pero sin forros ni ventanas".

RECONSTRUCCIÓN DE PAPEL

Una de las principales soluciones que ha entregado este Gobierno, a través del Minvu, ha sido la de los subsidios. El problema radica en que estos no son más que un papel, ya que los vecinos afectados por la catástrofe afirman que en la gran mayoría estos no vienen aparejados de un proyecto concreto, por lo que no son más que un papel. Así es como Puranoticia.cl ha catalogado este proceso como "reconstrucción de papel".

Sobre este punto se refirió también la titular de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio 2024, quien expresó que "hace días fui a la casa de una vecina, que estaba sin puerta. Me dijeron que si la compraban no podían comer... ¡una señora con dos niños! Ella tiene uno de estos subsidios del Gobierno, porque es verdad que han entregado subsidios, pero son cartones sin esperanza".

Bajo este contexto se le preguntó qué esperaba de la Cuenta Pública a la Nación que realizará este domingo 1 de junio el Presidente Gabriel Boric desde el Congreso, en Valparaíso. A su juicio, "esperamos que dé la cara y que diga la verdad de lo que ha pasado, porque en cuanto a nosotros en el megaincendio, este ataque incendiario, se han dado noticias de que la plata está, de que debería haber avances, pero todo es falso. Lamentablemente son puras respuestas engañosas las que dan y ya están exagerando las cifras. Acá hay construidas por ellos y habitada una sola casa, en la Villa Rogers, y los subsidios que han entregado no son más que un cartón".

De paso, contó la experiencia de la primera persona que recibió un subsidio por parte de autoridades de Gobierno: fue entre junio y julio del año pasado, es decir, entre cuatro a cinco meses después del megaincendio. No obstante, pese a ser el primero en recibirlo, Amanda Guerra afirma que ese vecino "ni siquiera tiene esperanza de que se construya su casa porque hay que hacer una calle arriba de su casa, ya que se generó un socavón y no puede construir en su sitio. Pero ya le entregaron el subsidio y no tiene esperanza. La gente sigue viviendo en mediaguas y aunque con drones se vea que hay construcciones, es la gente la que se está autoconstruyendo".

CRÍTICAS AL MINISTRO MONTES

Si bien, la dirigenta de los afectados por el megaincendio apunta su crítica hacia diversas autoridades e instituciones públicas nacionales, regionales y comunales, la principal se dirige hacia el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a quien cuestionó principalmente por la incapacidad que ha tenido de dar la cara ante los vecinos.

"Yo si fuera Ministra de Vivienda no llevaría un año y cuatro meses escondida porque nosotros, como ONG, jamás lo hemos visto en terreno, jamás nos ha dado una audiencia, la que hemos pedido en reiteradas ocasiones. Hemos estado esperando en comisiones en el Congreso, en el Serviu cuando se han hecho reuniones y no ha llegado. Imagínese que se llegó a la situación extrema, que todo Chile la supo, pero donde él se hizo el sordo, que fue la huelga de hambre que hicimos para pedir su presencia en el territorio, pero él nunca dio la cara", comentó Guerra a Puranoticia.cl.

Es en este escenario en el que cuenta que el 22 de abril recién pasado, cuando vino a Viña del Mar el ministro Montes y otras autoridades del Minvu a entregar subsidios en una junta de vecinos y sin invitación a la prensa, le entregó en la mano una carta al secretario de Estado en la que le pedían audiencia para abordar la reconstrucción. Sin embargo, de aquella fecha ha pasado un mes y una semana, y hasta el momento aún no hay ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad gubernamental.

De aquella acción, la dirigenta vecinal recuerda que el Ministro de Vivienda y Urbanismo "me quiso abrazar, pero le dijimos que no queríamos eso, que lo que queremos es una reunión con él, y le entregué una carta con nuestro contacto. Yo tengo los correos. Le he mandado hasta WhatsApp y me ha leído. El otro día me llamó y me cortó. Entonces no quiere dar la cara porque sabe que todo lo que han dicho es mentira".

COMISIÓN INVESTIGADORA

Fue este miércoles 14 de mayo cuando en la Cámara de Diputados se constituyó de manera oficial la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Reconstrucción, instancia presidida por el diputado Andrés Celis, quien ya ha iniciado una serie de gestiones, como por ejemplo reunirse con la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, comprometiéndose ambos a trabajar en conjunto para dar avances concretos.

Respecto a este grupo investigador, Amanda Guerra señaló a Puranoticia.cl que "a nosotros lo que nos ayudaría de forma enorme es que la comisión investigadora funcione, que no tape cosas, que sea transparente, que diga qué se ha hecho con la plata. Además, nosotros queremos estar en la comisión porque hemos trabajado todo el año". A ello agregó que "estamos preparados para ir, tenemos información relevante y puede ayudar mucho a que se transparenten las cosas y que haya soluciones más rápidas y no tan lentas ni nefastas. Tenemos mucho que aportar".

Si bien, valoró el "liderazgo" del diputado Andrés Celis, la presidenta de la ONG criticó el rol que ha tenido la alcaldesa Ripamonti en este proceso, diciendo que "ella pudo haber hecho mucho, pero no ha hecho nada. Sólo vino a sacarse unas fotos cuando llovió, y me consta porque fue tres casas más arriba de donde vivo yo. Nosotros ya pasamos un invierno y la gente lo pasó adentro de sus casas a medio terminar, sin ventanas, con filtraciones y mal hechas (...). Hubo denuncias y ahora viene otra vez el invierno, donde la gente ya se está empezando a llover con sus techos a media".

Finalmente, la presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio 2024 abordó una situación que se comenta mucho entre las víctimas de la tragedia en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero que nadie se ha atrevido a confirmar; y es que desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) hay funcionarios que tildan a las víctimas como "lloronas". Al respecto, señaló que "es cierto, nos tratan de 'lloronas'. No atienden bien, todo lo dilatan, que 'después', que 'falta un papel', que 'falta esto otro', que 'hay que sacar documentos'... hay gente que va a postular y ya ha hecho cosas, pero tienen que volver a hacer toda la documentación como si fuera un proceso nuevo, es decir, tienen que ir a Bienes Raíces y generar toda una documentación".

A más de un año del megaincendio que marcó para siempre a tres comunas de la región de Valparaíso, el contraste entre los anuncios del Gobierno y la realidad en los cerros sigue siendo brutal. Las promesas de reconstrucción se han quedado, en muchos casos, en subsidios sin ejecución, en cifras infladas y en gestos simbólicos que no calman el frío ni protegen de las lluvias; en una verdadera y lamentable reconstrucción de papel.

