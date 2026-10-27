Directora de Desarrollo Social de Quilpué advierte impacto de recortes y pide al Concejo aprobar modificación presupuestaria

Una carta dirigida a los ocho concejales de Quilpué, difundida minutos antes de la trascendental votación de la modificación presupuestaria municipal, puso el foco en las consecuencias que tendría el ajuste de contratos a honorarios y contrata para la atención social de la comuna. En el documento, la directora del Departamento Social, Elsa Salgado Sandoval, pidió a los ediles aprobar la medida y advirtió que una reducción de personal comprometería la continuidad de distintos servicios.

La gravedad del escenario trasciende la situación interna del municipio: si la modificación presupuestaria es rechazada, 406 funcionarios quedarían desempleados. Por ello, la decisión que deberán adoptar los ocho integrantes del Concejo Municipal, junto con la alcaldesa Carolina Corti, adquiere especial relevancia para los trabajadores y para la continuidad de las prestaciones que recibe la comunidad.

En su carta, Salgado expone que el Departamento Social cuenta actualmente con 10 funcionarios de planta, siete a contrata y ocho a honorarios. Según advierte, si se concreta el ajuste, quedarían solo tres profesionales para atender al público, realizar labores en terreno y responder a las distintas necesidades sociales, mientras otros trabajadores mantienen funciones administrativas y técnicas, y dos profesionales continúan dedicados sólo a programas ejecutados mediante convenios.

La directora sostuvo también que esa reducción dejaría programas sin atención especializada y dificultaría tareas como la respuesta ante emergencias, la aplicación de Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), el funcionamiento del Móvil de Prestaciones Sociales y la tramitación de postulaciones al subsidio de aseo domiciliario. También alerta sobre la falta de capacidad para atender los casos que llegan a Ventanilla Única desde distintas instituciones y organizaciones, entre ellas concejales, Alcaldía, oficinas de la Dideco, juntas de vecinos, la CMQ y tribunales.

TRÁMITES Y POSTULACIONES

Para dimensionar la carga de trabajo, Salgado entrega cifras del Departamento Social. A la fecha, indica que se han confeccionado 2.539 informes sociales destinados a la entrega de beneficios y a requerimientos de tribunales y otros servicios. A ello se suman 346 formularios FUAS y la revisión de 6.776 postulaciones al aseo domiciliario, proceso que exige analizar cada solicitud, ingresar los datos a una plataforma y preparar los decretos correspondientes.

En materia de ayuda escolar, en enero se recibieron 5.022 postulaciones, lo que implica organizar la información por nivel educacional, calcular los útiles escolares, preparar las bases de licitación y coordinar la entrega presencial de los beneficios.

La carta también destaca el trabajo desarrollado durante el temporal de julio pasado, cuando profesionales del departamento aplicaron 1.656 Fichas Básicas de Emergencia en terreno. Según Salgado, estos antecedentes reflejan la dimensión de las tareas que podrían verse afectadas si se reduce la dotación especializada.

LLAMADO AL CONCEJO

La directora reconoce haber leído el comunicado público de los concejales y comprender sus argumentos técnicos, así como los antecedentes planteados por la administración municipal. Sin embargo, les solicita resolver el conflicto considerando la continuidad de los servicios y las consecuencias que tendría la salida de funcionarios con años de experiencia.

"Estimados Concejales, he leido atentamente su comunicado público, he estado en las comisiones y entendiendo perfectamente sus argumentos técnicos, pero también con los antecedentes de la Administración, les pido muy sentidamente, solucionar este problema", sostuvo en su misiva.

En particular, plantea que la situación de los honorarios "requiere sólo la voluntad de aprobar porque no se transgrede ninguna norma y es la administración dentro de su rol quien deberá, en su momento, responder ante eventuales fiscalizaciones y auditorías de la Contraloría. En cuanto a los Contratas, lo mismo".

Finalmente expuso que "todos ustedes saben, en su fuero interno, que nada les pasará si aprueban sobrepasando el 40%. Sobre todo, invocando el bien superior que es la continuidad del servicio. Todos sabemos que los servicios públicos y las municipalidades, están sobrepasadas en el porcentaje y en nuestro caso es sólo un 4,5%, si no me equivoco, y sólo por dos meses, que sería la modificación que se necesita".

El documento, firmado electrónicamente por la directora del Departamento Social de Quilpué, instala así la dimensión social de una votación que no solo involucra criterios presupuestarios y administrativos, sino también la continuidad de los servicios municipales y el futuro laboral de 406 trabajadores, en caso de que la modificación sea rechazada.

PURANOTICIA