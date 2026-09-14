Director del SLEP Valparaíso admite fallas tras lapidario informe de Contraloría y anticipa que habrá despidos para el año escolar 2027

Un verdadero remesón sacudió al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso tras la publicación del Informe de Investigación Especial N° 827-2025 de la Contraloría Regional. El documento fiscalizador reveló una serie de graves irregularidades administrativas y financieras entre enero de 2024 y mayo de 2025, destacando la demora en procedimientos de suspensión que derivaron en el pago de $247.557.391 líquidos en remuneraciones a un exdirector ejecutivo suspendido, Manuel Pérez, además de contrataciones directas sin justificación, asignaciones inapropiadas en comisión de servicio, fallas en el control horario y desvíos de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Ante estos hallazgos y el complejo escenario financiero que atraviesa la institución —que atiende a cerca de 14.000 estudiantes distribuidos en 66 establecimientos de Valparaíso y Juan Fernández—, el actual director ejecutivo del SLEP Valparaíso, Miguel Solís, abordó en Puranoticia.cl la contingencia y ofreció explicaciones sobre el origen de los fallos, el impacto presupuestario y las medidas de ajuste que implementará la administración.

EL DIAGNÓSTICO

Al ser consultado sobre qué mecanismos institucionales fallaron para permitir este nivel de anomalías en el uso de los fondos públicos, el director ejecutivo del SLEP fue enfático en admitir las deficiencias del sistema:

“Efectivamente aquí lo que fallaron fueron los controles, el monitoreo, el tener precaución y cuidado respecto de los recursos públicos y de quienes trabajamos en él. Yo creo que efectivamente el informe de la Contraloría es un remesón muy fuerte, no solamente para el Servicio Local de Valparaíso, sino que para el sistema de funcionarios públicos. Y nos llama y nos obliga, verdad, a redoblar nuestros esfuerzos y esa es la tarea que nos corresponde de esta dirección ejecutiva para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.

Respecto al mal uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) —destinados a financiar contrataciones de la Administración Central en lugar de apoyar a los colegios—, Solís atribuyó la responsabilidad a las administraciones anteriores y lamentó el impacto en los estudiantes:

“Tengo cierta certeza que lo tomaron las direcciones ejecutivas que estaban en ese momento a cargo del servicio (...) Y hoy día la investigación lo que demuestra es que el uso inadecuado de estos recursos efectivamente termina afectando a los estudiantes, porque esos recursos debíamos haber obtenido para los estudiantes, justamente. Esos funcionarios debieron haber estado en las escuelas y no en el Servicio Central”.

Sobre el emblemático caso del exdirector ejecutivo Manuel Pérez, quien permaneció suspendido por cuatro años cobrando sus remuneraciones líquidas completas por más de $247 millones, Solís apuntó a la inacción de la Dirección de Educación Pública (DEP):

“Manuel Pérez es la persona que estuvo suspendido durante cuatro años. Imagínese la administración de la DEP en los cuatro años anteriores mantuvo a un director ejecutivo sin resolver ese sumario, lo que significó lo que detectó en la Contraloría, 247 millones”.

MEDIDAS DE AJUSTE LABORAL

Además de las observaciones de Contraloría, el SLEP Valparaíso enfrenta una severa brecha económica debido a la pérdida de matrícula —de 700 alumnos por año— y a un desequilibrio drástico en la asignación del gasto operativo.

Solís graficó la gravedad del problema al revelar el porcentaje de presupuesto que se destina únicamente al pago de personal:

“Hay un problema estructural financiero profundo. Nosotros invertimos aproximadamente el 150% de los ingresos en remuneraciones. Imagínense lo que significa eso”.

Frente al déficit estructural, el director ejecutivo explicó cómo deben cubrir los pagos mes a mes y adelantó que deberán concretarse ajustes en las dotaciones docentes y de asistentes para los próximos años:

“Porque resulta que entonces la DEP, Hacienda tiene que cubrir ese déficit, verdad, de tal forma que nosotros podamos llegar a fin de año (...) Nosotros lo que estamos haciendo, es revisando las dotaciones y efectivamente tomando las decisiones para racionalizar el recurso y la inversión en las remuneraciones, de tal forma de que seguramente va a haber un sector, un grupo de profesores de asistentes de la educación, que no que van a ser despedidos, sino que vamos a apuntar principalmente a medidas de ajuste”.

En esa misma línea, detalló qué ocurrirá con las jubilaciones, sumarios disciplinarios y contratos a plazo fijo:

“Hay un grupo de profesores que está postulando al bono de incentivo al retiro. Ese grupo de profesores que salga y que salga retirado no va a ser renovado. Hay un grupo de profesores, que seguramente van, en razón del análisis de los sumarios de las licencias médicas, van a ser sancionados. Tampoco van a ser renovados. Y efectivamente, respecto de algunos, no vamos a poder renovar sus contratos para el 2027”.

CALMA A LAS FAMILIAS

Pese a los despidos y ajustes programados, la máxima autoridad del SLEP garantizó que las actividades escolares y los apoyos educativos no se verán afectados:

“Yo creo que lo más relevante es que los estudiantes y las familias de Valparaíso deben estar muy tranquilas, porque está garantizado, que se va a cumplir con todo aquello que la normativa y el buen proceso de aprendizaje y enseñanza necesitan en los colegios”.

En contraste con las fallas de gestión central, Solís destacó a la Escuela Piloto Luis Pardo Villalón como un referente a replicar por su alta asistencia y matrícula completa:

“Es un establecimiento que tiene un proyecto, igual que otros de Valparaíso, con un sello educativo muy bien definido, el medio ambiente, el buen trato, el trabajo y la educación de excelencia. Ahí hay un trabajo muy fuerte y vinculado con los apoderados, porque finalmente el que define si el estudiante va o no va al establecimiento es el papá, la mamá, la abuelita y el tutor que tenga ese estudiante”.

En el cierre de sus declaraciones, la autoridad comunal reafirmó que la prioridad de la institución radica en concentrar el presupuesto de manera eficiente para resguardar la enseñanza en las aulas. Asimismo, enfatizó que el trabajo realizado por recintos emblemáticos demuestra que es posible alcanzar una educación pública de calidad, siempre y cuando se combine la responsabilidad financiera con el compromiso de toda la comunidad escolar. Mientras tanto, la administración del SLEP Valparaíso deberá continuar remitiendo a la Contraloría los respaldos de los procedimientos disciplinarios y regularizaciones exigidas.

PURANOTICIA