Directemar recibe en Valparaíso más de $2.200 millones para fortalecer capacidades en la prevención, control y persecución de delitos

Más de $2.200 millones se entregaron a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), destinados a fortalecer las capacidades de la Armada de Chile en la prevención, control y persecución del delito.

Los recursos fueron entregados tras un convenio enmarcado en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, y se destinarán al diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema informático, la adquisición de equipos detectores de trazas, cámaras termales de vigilancia nocturna, sistemas de inspección de lugares con difícil acceso, captación de audio y video, comunicaciones protegidas y equipos binoculares de alta precisión, entre otras tecnologías.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, subrayó que “esto es un elemento que se inscribe en el compromiso sostenido en el tiempo en materia de seguridad pública que tiene el Gobierno del Presidente Boric (...) Una de las gracias de todo este equipamiento es que también se puede mover, lo podemos llevar a aquellos lugares en que esté sucediendo algún hecho, algún tipo de ilícito más frecuente, y por lo tanto dar garantía a la ciudadanía de que en esos lugares estamos actuando”.

“Las Fuerzas Armadas están colaborando directamente en la protección cotidiana de la ciudadanía, en la Macrozona Sur, en la Macrozona Norte y a través de toda la costa como Policía Marítima, junto a los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública”, añadió.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó que "Directemar integra todas las instancias de seguridad que conforman el ecosistema de seguridad pública y, en ese sentido, valoramos que haya tomado en cuenta el foco en tecnología de este año, que es el que quisimos darle a los convenios con todas las instituciones. Actualizar y fortalecer sus capacidades tecnológicas permitirá a Directemar hacer mucho mejor su trabajo y aumentar la respuesta tecnológica del Estado. Si el crimen se organizó, el Estado también hoy se encuentra organizado para combatirlo”.

Por su parte, el vicealmirante Roberto Zegers resaltó que "Directemar venía trabajando directamente con el Ministerio del Interior y ahora lo hace con el Ministerio de Seguridad, en combatir todos los ilícitos provenientes desde el mar y hacia el mar en todo el territorio marítimo. Por eso, nos alegra este momento de confianza y de trabajo conjunto, donde los recursos siempre son necesarios y las capacidades, particularmente en territorio marítimo, se hacen muy importantes para atacar los ilícitos como el narcotráfico, la pesca ilegal y el lavado de activos".

Cabe hacer presente que este nuevo convenio va orientado principalmente al trabajo investigativo, a hacer un análisis criminal y a estar en terreno para que la Policía Marítima pueda planificar y ejecutar de manera correcta sus acciones.

El monto traspasado en 2025 implicó un aumento del 7,5% en relación a 2024, cuando el convenio con Directemar llegó a $2.091 millones. Desde el nacimiento del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, en 2022, el Gobierno ha destinado $7.295 millones para fortalecer la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

