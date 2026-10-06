Direcciones comunales de partidos políticos realizaron acto en Viña para celebrar el triunfo del NO en el Plebiscito de 1988

En la sede de la Asociación de Funcionarios Municipales Viña del Mar (AFUMUVI), el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal y el Partido Socialista de Chile, a través de sus direcciones comunales, realizaron un acto para celebrar el Triunfo del No en el Plebiscito de 1988, permitiendo iniciar la transición a la democracia en Chile.

En la ocasión estuvieron presentes el diputado PS, Nelson Venegas; Leonardo Rissetti, el Jefe de Gabinete de la Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; la Consejera Regional, Marcela Varas; el Consejero Regional PPD, Omar Valdivia; el secretario comunal del PC, Patricio Hitschfeld; el vocero comunal del FA, Javier Alvarado; el académico Aldo Valle; el presidente regional del PS, Oscar Balcarce; la secretaria regional del PS, Marcela Espinoza; la presidenta comunal del PS, Berni Cancino; la presidenta comunal de la DC, Claudia Salazar; el presidente comunal del PL, Francisco Sánchez; la vicepresidenta regional del PR, Ivonne González; el dirigente regional del PR, Patricio Cerda; Patricio Hernández, presidente comunal PPD; el secretario comunal PPD, Max Bastidas; Evelyn Navarro, presidenta regional DC; Jorge Calderón, vicepresidente regional DC; el secretario regional DC, Denis Yáñez; José Carter, presidente del Tribunal Supremo DC; Matías Rojas, consejero nacional DC; Andrea Rastello, vicepresidenta de la mujer DC comunal; Laura Giannicci, ex concejala DC; el dirigente del comité regional del PS, Felipe Saldías; el ex concejal independiente, Rene Lues; el escritor Andrés Brignardello; la dirigente del comité regional del PS, Estela Bravo, además de militancia de todos los partidos opositores, en una jornada de mucha fraternidad y compañerismo.

En este marco, el acto comenzó con un video sobre el inicio de la Campaña del NO, el 5 de septiembre de 1988, a través de la figura del gran periodista Patricio Bañados, que había sido marginado de los noticieros y canales de TV nacionales por su postura crítica con la dictadura, y asimismo, con el emblemático spot de “La Alegría ya viene”. Posteriormente todos los asistentes entonaron la canción nacional.

Después de ello, realizó su primera intervención, el dirigente regional del PR, Patricio Cerda, quien destacó la relevancia de este proceso que nos permitió cambiar la situación política de Chile, a partir de la propia institucionalidad vigente. A continuación, hizo uso de la palabra, el camarada DC Jorge Calderón, quien valoró el rol de la red de apoderados que se constituyó para derrotar a la dictadura, y finalizando ese bloque, hizo su intervención el académico y ex ministro de Ciencias, Aldo Valle, en representación del PPD, destacando que lo logrado fue una derrota política, social y cultural.

Posteriormente, el conjunto conformado por Thais Olivera y Félix Cárdenas, ofrecieron un repertorio de canciones de Víctor Jara y otras canciones, que fueron coreadas por los asistentes, rememorando los momentos vividos.

A continuación, Rodrigo González, dirigente del PL, planteó los aprendizajes que su generación -que no había nacido en la dictadura-, ha tenido sobre el proceso que se vivió y el impacto sobre los procesos políticos posteriores. Finalmente, Berni Cancino, presidenta del comunal del PS en Viña del Mar, relevó la importancia de esta gesta histórica, que permitió la inscripción en los registros electorales y del PPD, realizado por los jóvenes socialistas de la época, a partir de la institucionalidad vigente, y que, junto a todas las fuerzas opositoras, lograron derrotar a la dictadura con un lápiz.

El acto concluyo con el relato de Claudio Alvarado acerca del proceso de la Red de Voluntarios por el NO, un video de Julio Bajo con imágenes de cómo se realizó el proceso de aprender a votar en las poblaciones y cerros de Viña del Mar y Valparaíso, para finalizar con la magnífica voz acústica de Harold Briceño, recordando temas ochenteros, terminando con el emblemático himno de “El Baile de los que sobran” de Los Prisioneros, que también todos cantaron.

Asimismo, en el ingreso al local de la AFUMUVI, se presentó una exposición de fotografías de los principales diarios que anunciaron el triunfo del NO, con un 53,31% frente al 44,34% del SI, como de panfletos, fotografías, afiches e imágenes que dieron cuenta de un día fundamental para la recuperación de la democracia en el país, y la despedida fue con una batucada que hizo bailar y cantar a los asistentes, entre banderas del NO y de Chile. Un emotivo y alegre ambiente, para continuar trabajando unidos, y con mayor fuerza por la democracia que se ha puesto en juego, nuevamente, en Chile y en el mundo.

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