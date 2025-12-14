Dirección Meteorológica emite aviso por tormentas eléctricas en la región de Valparaíso

Frente a la posibilidad de tormentas eléctricas en la región de Valparaíso, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para este domingo 14.

El fenómeno se podría producir debido a una inestabilidad atmosférica, afectando a sectores cordilleranos de la región para la tarde y noche de este jornada.

Asimismo, se dio por activado un aviso por "viento normal a moderado" en comunas de la zona costera regional, evento que se registrará este lunes 15.

Según dio cuenta la DMC, el evento de vientos tendrá una intensidad que iría entre los 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) en el litoral de la Quinta Región.

Finalmente explicaron que estos avisos se generan cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

