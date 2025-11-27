Dirección Meteorológica emite aviso por tormentas eléctricas en Juan Fernández

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández, en la zona insular de la región de Valparaíso.

El fenómeno tendría su origen en una baja segregada, y se espera que se manifieste desde la noche de este jueves 27 hasta la mañana del viernes 28 de noviembre.

De igual forma, desde la entidad meteorológica de nuestro país señalaron que el evento podría estar acompañado de chubascos aislados en esta parte del territorio nacional.

Acerca de los avisos emitidos, explicaron que "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

"Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos", sentenciaron desde la Dirección Meteorológica en su sitio web.

