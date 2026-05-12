Dirección Meteorológica emite aviso por rachas de viento de hasta 50 km/h en Rapa Nui

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para Rapa Nui ante la probabilidad de viento de intensidad normal a moderada, condición que afectará al territorio insular a partir de la madrugada del miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con el organismo especializado, el fenómeno en cuestión estará asociado a una baja segregada y se mantendrá vigente hasta el viernes 15 de mayo.

Durante este periodo, se prevén vientos que oscilarán entre los 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Desde la entidad explicaron que este tipo de aviso se emite cuando se proyectan fenómenos meteorológicos de severidad moderada, los cuales pueden representar un riesgo para la población o generar alteraciones en actividades habituales.

Junto con ello, el pronóstico indica que las condiciones atmosféricas en la isla se mantendrán inestables durante los próximos días. Según la proyección de la Dirección Meteorológica, hasta el sábado 16 de mayo se espera nubosidad parcial y la ocurrencia de chubascos ocasionales en distintos momentos de la jornada.

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