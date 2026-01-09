Dirección Meteorológica advierte sobre altas temperaturas máximas en la región de Valparaíso: se pronostican hasta 37 grados

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que durante los próximos días se registrarán altas temperaturas máximas en la zona central del país, con valores que podrían alcanzar hasta 37 °C a la sombra.

Las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble se encuentran actualmente bajo Alerta por temperaturas extremas.

De acuerdo con el pronóstico de la DMC, este evento se extenderá desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, donde las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 37 °C.

Este sábado 10 de enero se espera el peak del evento, especialmente en sectores de Cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Esta situación se asocia a la presencia de una dorsal en altura, condición que favorece cielos despejados y un aumento sostenido de las temperaturas durante la tarde.

Ante este escenario, Senapred, en conjunto con la DMC, realizó un punto de prensa donde advirtió un aumento del riesgo de incendios forestales, además de posibles afectaciones a la salud de la población, especialmente en personas mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores expuestos al sol.

En ese contexto, el meteorólogo del Centro Nacional de Análisis de MeteoChile, David Romero, señaló que el riesgo de incendios forestales es alto a partir de este viernes en las regiones del Maule y La Araucanía, y que durante el sábado esta condición se extenderá a gran parte de la zona central. Esto se debe a que el aire cercano a la superficie presenta menor humedad de lo normal, lo que incrementa la sensación térmica y genera condiciones favorables para la propagación del fuego.

Asimismo, indicó que las zonas costeras y la Cordillera de la Costa podrían verse afectadas por vientos de intensidad moderada a fuerte, con velocidades estimadas entre 40 y 50 km/h, lo que también favorece una rápida propagación de incendios forestales.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, Senapred y la DMC recomiendan a la población:

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Mantener una hidratación constante y evitar bebidas alcohólicas o azucaradas.

Utilizar ropa clara, liviana y protección solar.

Evitar el uso de fuego en zonas rurales y la quema de basura.

Informarse a través de canales oficiales y reportar emergencias a los organismos correspondientes.

Actualmente, se encuentran vigentes en el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (www.meteochile.gob.cl) un Aviso Meteorológico por altas temperaturas máximas y una Alerta Meteorológica por altas temperaturas extremas.

