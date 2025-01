Diputados y remoción de Rodrigo Uribe como Director Regional del Serviu en Valparaíso: "No soluciona el problema de fondo"

Inmediatas repercusiones trajo consigo la nota de Puranoticia.cl donde se contaban los detalles de la salida de Rodrigo Uribe como director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, tras haber estado casi dos años en el cargo.

Cabe recordar que fue durante la mañana de este jueves 23 de enero que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, le comunicó su decisión a la autoridad regional, acción que debería comunicarse en las próximas horas a través del organismo.

En la instancia se esperan conocer los detalles respecto a la decisión adoptada por el Minvu, que llega justo en medio de una serie de críticas hacia la labor que ha cumplido el Serviu en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

Justamente, uno de los más críticos de su gestión –y quien pidió públicamente la salida de Uribe– fue el diputado Diego Ibáñez (FA), quien abordó la decisión adoptada en Santiago: "Esto no tiene nada que ver con colores políticos, no me interesa entrar en ese debate pequeño, sino que tiene que ver con la dignidad de cientos de familias que esperan una solución habitacional permanente después de la catástrofe", dijo, tras conocer la noticia a través del portal de nuestro medio.

En ese sentido, el parlamentario frenteamplista recordó que "habíamos solicitado al Minvu que evaluara la continuidad del director regional del Serviu, a propósito de la lentitud en el proceso de reconstrucción y compromisos no cumplidos".

Sobre este punto, Ibáñez ahondó en que "si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo consideró que era adecuado, respaldamos esa decisión y esperemos que se coloque una persona que agilice los procesos y que entregue certezas, porque ya a un año de la catástrofe las familias no pueden seguir esperando más".

Fuentes consultadas por Puranoticia.cl cuentan que remover a un director de servicio faltando un año para que termine el Gobierno del Presidente Boric es "irresponsable", considerando que es muy difícil que se logre designar a un nuevo titular en el Serviu de Valparaíso o que, en caso de hacerlo, será autoridad por sólo algunos meses, lo que no le permitiría "empaparse" de todos los programas y las políticas de vivienda, un tema sumamente sensible en la Quinta Región.

Quien también analizó la decisión del Minvu fue el diputado Andrés Celis, quien señaló al respecto que "el hilo siempre se corta por lo más delgado", junto a asegurar que "la salida de Rodrigo Uribe del Serviu de Valparaíso no soluciona el problema de fondo: la falta de liderazgo y coordinación del Ministerio de Vivienda".

"Es preocupante que el ministro Carlos Montes nunca haya asumido su responsabilidad y, en cambio, siga culpando a las autoridades regionales. Además, uno echa de menos una disculpa clara por parte de la autoridad central hacia las miles de familias afectadas por la lenta reconstrucción", añadió el parlamentario independiente (recordar que renunció a Renovación Nacional en noviembre de 2024).

También planteó que "esta decisión, tomada a poco tiempo del fin del Gobierno, parece más bien un intento de generar noticia para que no quede en evidencia lo mal que lo han hecho, además de ser un acto irresponsable y con tintes políticos, que solo profundiza la incertidumbre en una región golpeada por el déficit habitacional".

En tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez dijo que "el señor Uribe se va tras una gestión nula, donde no fue capaz de hacerse cargo de una reconstrucción que no ha contado con la preocupación más mínima del Gobierno".

Por último, el legislador del Partido Republicanos y representante del Distrito 7 sostuvo que "no hay que ser inocente acá: a él lo usan de fusible un delegado presidencial, alcaldes, ministros, y un Presidente que no les ha interesado en lo más mínimo el dolor de las víctimas. Es hora de que se hagan cargo y cumplan con su trabajo".

