Diputados Sofía González y Javier Olivares impulsan bancada transversal para políticas de cuidados: agrupa a 70 parlamentarios

Más de 70 parlamentarios de distintos sectores políticos respaldaron la creación de una Bancada Transversal de Cuidados, iniciativa que busca instalar de manera permanente en el Congreso las necesidades de las personas que realizan labores de cuidado en Chile.

La instancia fue presentada por los diputados Javier Olivares (PDG) y Sofía González (PC), junto a Ximena Bruzza, representante de la Mesa Regional de Apoyos y Cuidados de Valparaíso, quienes plantearon la necesidad de avanzar en políticas que reconozcan y entreguen mayor respaldo a quienes ejercen estas labores.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la presentación, actualmente unas 216 mil personas realizan labores de cuidados y cuentan con identificación formal en el Registro Social de Hogares. Sin embargo, se estima que más de 2 millones de personas ejercen algún tipo de labor de cuidado en el país. Del universo registrado, cerca del 86% corresponde a mujeres, quienes destinan aproximadamente 41 horas semanales a estas tareas, frente a las casi 20 horas que dedican los hombres.

El diputado Javier Olivares destacó que "más de 2 millones de personas en Chile, de una u otra forma, participan en el cuidado de alguna persona, ya sea de un adulto mayor, de un niño, de un hermano, de una hermana. Y son mujeres y hombres en todo nuestro territorio nacional que, a través de diferentes circunstancias, han participado y participan activamente en esta forma de vivir".

El parlamentario cuestionó además que, a su juicio, quienes realizan labores de cuidado no han contado con todos los apoyos necesarios, pese a los avances legislativos, y valoró que parlamentarios de distintas posiciones políticas se hayan sumado a la bancada.

"Les queremos mostrar justamente que más de 70 parlamentarios de diferentes colores políticos, ya sea de izquierda, centro y de derecha, dijeron, nos tenemos que poner con los cuidadores y con las cuidadoras de Chile", afirmó Olivares.

El diputado agregó que la bancada tendrá entre sus objetivos generar espacios de diálogo y promover una mayor visibilización de las personas cuidadoras.

Por su parte, la diputada Sofía González sostuvo que "todos hemos cuidado o vamos a ser cuidados, y es por eso que el poder contar con una bancada transversal por los cuidados es necesario, es justo, y también requiere de un trabajo permanente de cada una de las personas que hoy día estamos disponibles para ello".

González explicó que la instancia buscará fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, actualmente en proceso de implementación, además de fiscalizar los reglamentos necesarios para que la legislación pueda concretarse.

La legisladora agregó que la bancada también apunta a fortalecer políticas públicas vinculadas a inclusión y discapacidad, junto con promover medidas de protección social, autonomía y reconocimiento para las personas cuidadoras.

Desde la Mesa Regional de Apoyos y Cuidados de Valparaíso, Ximena Bruzza señaló que "agradecemos y valoramos que logremos lo que nosotros pedíamos, una bancada de apoyos y cuidados, donde vamos a hablar y modificar esta política pública, donde es tan necesario que nuestras cuidadoras sean validadas, sean reconocidas y, sobre todo, no se sientan en ese abandono que muchas veces dicen, tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de estudiar, tengo que dejar muchas cosas de lado".

Bruzza también apuntó a que "esta bancada viene a romper todos esos estigmas, viene a trabajar, venimos a hacer un trabajo colaborativo en común para el bien de todas y todos nuestros cuidadores de Chile".

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