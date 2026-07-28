Diputados republicanos valoran declaración de Emergencia Agrícola para la región de Valparaíso y destacan despliegue del Indap

La diputada Chiara Barchiesi valoró la declaración de Emergencia Agrícola para toda la región de Valparaíso, medida anunciada por el Ministerio de Agricultura tras los daños provocados por los recientes sistemas frontales.

La resolución permitirá agilizar y reasignar recursos para apoyar la recuperación de los productores afectados.

La parlamentaria destacó especialmente el despliegue territorial del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuyos equipos de área y programas de extensión se encuentran levantando información para dimensionar las pérdidas y determinar las necesidades reales de la Agricultura Familiar Campesina.

“Valoramos la declaración de Emergencia Agrícola para toda la región de Valparaíso y, especialmente, el trabajo de INDAP, con su director regional Christopher Newcomb y todos sus equipos que están desplegados en terreno para identificar a los agricultores afectados”, afirmó.

La diputada e ingeniero agrónomo, explicó que recorrió la provincia de Quillota junto al director regional de INDAP, para conocer en terreno las afectaciones provocadas por los sistemas frontales y el trabajo desarrollado por los equipos técnicos del servicio. De acuerdo con los antecedentes recopilados, en las provincias de Quillota y Petorca, el Valle de Aconcagua y la provincia de Marga Marga se han registrado daños en invernaderos de flores y hortalizas de estación, viveros y frutales, particularmente paltos y cítricos.

También se han identificado afectaciones puntuales en techumbres de corrales pertenecientes a usuarios ganaderos.

Por su parte, el diputado Sebastián Zamora también valoró el despliegue de los equipos de INDAP, que "desde el primer momento se trasladaron hasta las zonas afectadas para levantar información y dimensionar los daños sufridos por los pequeños agricultores", precisó.

“La declaración de Emergencia Agrícola para la nuestra región era muy necesaria y va en línea con la seriedad con que el Gobierno ha enfrentado esta catástrofe. En Casablanca y en la provincia de San Antonio existen usuarios afectados, principalmente por daños en estructuras y plásticos de invernaderos, además de afectaciones en frutales como paltos y en hortalizas de estación, como cilantro y lechuga”, señaló el legislador.

FOCALIZACIÓN DE AYUDAS SEGÚN AFECTACIÓN CATASTRADA

Ante este escenario, Barchiesi sostuvo que los recursos disponibles para enfrentar la emergencia deben asignarse considerando la información recogida directamente en las unidades productivas, evitando decisiones generales que no reflejen la naturaleza ni la magnitud de los daños constatados en cada rubro.

“Esperamos que los recursos del 2% de emergencia del Gobierno Regional, hablamos de más de 260 millones de pesos, sean distribuidos con criterios técnicos y sobre la base de la información levantada por INDAP, según los daños efectivamente acreditados. Estos fondos tienen por objeto recuperar unidades productivas afectadas y no pueden desviarse de esa finalidad, porque en una emergencia cada peso debe llegar oportunamente a quienes verdaderamente lo necesitan”, enfatizó la congresista.

En paralelo, el diputado Zamora reforzó que “lo que corresponde es orientar correctamente las ayudas utilizando el catastro técnico de INDAP y acelerar la recuperación de quienes sufrieron daños efectivos en sus unidades productivas, para que ningún pequeño agricultor afectado quede atrás”.

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