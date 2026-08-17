Cerca de 300 personas participaron en la primera Feria Vocacional, Laboral y de Emprendimiento de Limache

Con una destacada convocatoria de cerca de 300 participantes y la presencia de 25 expositores, la primera Feria Vocacional, Laboral y de Emprendimiento de Limache se convirtió en un exitoso espacio de encuentro entre estudiantes, personas en búsqueda de empleo, emprendedores e instituciones formativas de la región.

La actividad, desarrollada en el gimnasio municipal, reunió a 15 universidades e institutos profesionales, 7 instituciones y organismos públicos y emprendedores locales, quienes entregaron información, orientación y herramientas para apoyar la toma de decisiones académicas y laborales de los asistentes. Los estudiantes valoraron especialmente la diversidad de alternativas presentes en la feria.

“A mí me pareció muy bonita, está súper bien planeada y hay variedad en los intereses de las personas. A esta edad hay distintos gustos, distintas preferencias, entonces yo creo que hay para todos los gustos. A mí me interesa mucho el área de la salud, conocí sobre el Cesfam y hay hartas opciones y variedad”, comentó Agustina Castillo, estudiante del colegio Marista.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que “la evaluación es muy positiva por distintos elementos. Primero, por la cantidad de expositores que logramos reunir en la comuna. No solo tuvimos emprendedores y la participación de las Fuerzas Armadas, sino también a las principales casas de estudio de la región. Además, contamos con un equipo que apoyó a quienes no tenían currículum elaborado o necesitaban desarrollar redes para acceder a nuevas oportunidades laborales”.

La feria no sólo estuvo orientada a alumnos que buscan alternativas de estudios superiores, también a personas que buscan optar a trabajo, entendiendo la necesidad de puestos laborales en un escenario de alta cesantía provincial (11,7% según el INE).

Las empresas que participaron en la iniciativa fueron: Doggi´s Provimarket, Rosa Agustina, HM Claus, Agros Servicios Capurro, Camping La Higuera, Befoods y Comercial Becma. Además, Banco Estado, Sercotec, Fosis, Prodemu y el Fondo Esperanza otorgaron asesoría para emprendedores.

Ignacio Cajales, estudiante del colegio Héroes de Chile, recorrió la feria y señaló que “me pareció bastante interesante, hay bastante vida y está bastante lleno el lugar. Aún no sé qué estudiar, pero quizás medicina o informática. He estado en los distintos puestos pidiendo información y me han dado una buena impresión”.

Además, distintas unidades municipales exhibieron la oferta de servicios disponibles orientados a niños, niñas y adolescentes. Participaron: la Casa de la Familia, el Departamento de Salud Municipal, el Museo Municipal Palmira Romano, la Oficina de la Diversidad, la Reserva Municipal Piedras Blancas, Seguridad Pública, Conservatorio de Municipal de Música, el Centro de las Mujeres, Senda Limache y la Unidad de Deportes.

La Municipalidad de Limache destacó que esta primera versión de la feria buscó generar un espacio de orientación integral para la comunidad, fortaleciendo el acceso a información clave para el desarrollo educativo, laboral y emprendedor de la comuna.

PURANOTICIA