Declaran Emergencia Agrícola por daños tras sistemas frontales en toda la región de Valparaíso, excepto Rapa Nui y Juan Fernández

El Ministerio de Agricultura declaró Emergencia Agrícola en seis comunas de Atacama, en toda la región de Coquimbo y en las provincias continentales de Valparaíso, debido a los daños productivos ocasionados por el sistema frontal registrado durante este mes.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que "con fecha de hoy hemos dictado la resolución que declara la Emergencia Agrícola en tres regiones de Chile como consecuencia de los episodios climáticos que ocurrieron la semana pasada. Esto comprende la tercera región, a las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Huasco, en Atacama, luego toda la región de Coquimbo y del mismo modo las provincias continentales de la región de Valparaíso”.

La medida permitirá disponer de herramientas e instrumentos de apoyo destinados a productores silvoagropecuarios y habitantes rurales afectados, conforme a los procedimientos y criterios establecidos por la autoridad. “Como consecuencia de esta declaración de Emergencia Agrícola, el ministerio y los servicios, en virtud de la ley, pueden hacer reasignación de los recursos que están contemplados en la ley de presupuestos para ir en ayuda de quienes lo necesiten”, añadió el secretario de Estado.

Asimismo, el Ministerio instruyó a las Seremis a identificar y registrar a los agricultores afectados, evaluar los daños productivos y coordinar las acciones de apoyo que correspondan en cada territorio.

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA RURAL

En paralelo a la declaración de Emergencia Agrícola, el Ministerio de Agricultura está implementando un conjunto de medidas para responder a las necesidades de las zonas afectadas, apoyar la recuperación de las actividades productivas y rehabilitar la infraestructura silvoagropecuaria dañada.

A través de INDAP, se está entregando alimentación animal a pequeños productores afectados, junto con la postergación de créditos por 90 días, financiamiento en condiciones especiales, la agilización de programas de inversión y el adelanto de concursos de riego para apoyar la recuperación productiva.

“INDAP, por ejemplo, ya ha ido en ayuda de los crianceros de la cuarta región y también de la región de Valparaíso. Oportunamente nosotros ya habíamos adquirido alimento para los animales. Ya se hizo una primera entrega de esos forrajes para los crianceros. En estos momentos se procedió a la compra de una segunda partida y en las próximas horas y días también se va a ir en ayuda de ellos”, sostuvo el ministro de Agricultura.

Por su parte, la Comisión Nacional de Riego (CNR) está levantando un catastro de la infraestructura de riego dañada y adecuará el calendario de concursos de la Ley N° 18.450, con el propósito de focalizar recursos en la rehabilitación de infraestructura extrapredial dañada. “Estamos pensando en las bocatomas, en canales que fueron obstruidos como consecuencia de esta emergencia. Y eso nos va a permitir la recuperación funcional de las obras de regadío”, agregó el ministro Campos.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que “dentro de todas estas desgracias aquí ha ocurrido una bendición, porque después de largos años de sequía, vean la nieve que hay en la cordillera de los Andes, vean el agua que se está acopiando en los embalses, y eso nos va a dar seguridad en el riego, por lo menos durante dos temporadas más, y algunos dicen que por cuatro temporadas más, y eso dentro de todo es una muy buena noticia para la agricultura”.

En tanto, el SAG apoya el catastro de afectación silvoagropecuaria, mantiene la vigilancia sanitaria en las zonas afectadas y coordina acciones para la atención de fauna silvestre y la evaluación de posible reasignación de recursos disponibles del programa SIRSD-S.

Finalmente, y de manera extraordinaria, los agricultores que contrataron a tiempo los seguros para el agro con subsidio estatal de Agroseguros y del INDAP y fueron afectados por el último sistema frontal tendrán un plazo máximo de 45 días para realizar la denuncia en las entidades respectivas. De esta forma, podrán dar inicio al proceso de liquidación de siniestro para recibir la indemnización que corresponda, según la magnitud del daño sufrido y de acuerdo con la póliza contratada.

PURANOTICIA